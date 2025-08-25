Matan a un hombre y a su hijastro menor de edad en Jutiapa

Jutiapa, Atlántida.

Habitantes de la aldea Salitrán en el municipio de Jutiapa, Atlántida, amanecieron este lunes con la noticia de la muerte de un adulto y un niño.

Las víctimas fueron identificadas como Santos Bernardo Vásquez Díaz (de 39 años de edad) y su hijastro Ángel Filiberto Rivera Pérez (de 13 años).