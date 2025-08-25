  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a un hombre y a su hijastro menor de edad en Jutiapa

Los cuerpos de los fallecidos quedaron en el interior de una vivienda donde residían

Matan a un hombre y a su hijastro menor de edad en Jutiapa

Vivienda en la que fueron ultimadas las dos víctimas.

Jutiapa, Atlántida.

Habitantes de la aldea Salitrán en el municipio de Jutiapa, Atlántida, amanecieron este lunes con la noticia de la muerte de un adulto y un niño.

Las víctimas fueron identificadas como Santos Bernardo Vásquez Díaz (de 39 años de edad) y su hijastro Ángel Filiberto Rivera Pérez (de 13 años).

Matan en Colón al padre de Franklin Villeda, empresario ultimado en SPS

Los cuerpos quedaron en el interior de la vivienda donde residían los ahora fallecidos. Información preliminar establece que hombres fuertemente armados llegaron a la propiedad y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarles la muerte.

Hombre que quedó libre por homicidio es ultimado en La Ceiba

Hasta ahora se desconoce el móvil que llevó a los sicarios a quitarles la vida. Los vecinos del sector están consternados por lo sucedido ya que no están acostumbrados a hechos violentos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias