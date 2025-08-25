Matan a un hombre y a su hijastro menor de edad en Jutiapa

Habitantes de la aldea Salitrán en el municipio de Jutiapa, Atlántida, amanecieron este lunes con la noticia de la muerte de un adulto y un niño.
Las víctimas fueron identificadas como Santos Bernardo Vásquez Díaz (de 39 años de edad) y su hijastro Ángel Filiberto Rivera Pérez (de 13 años).
Los cuerpos quedaron en el interior de la vivienda donde residían los ahora fallecidos. Información preliminar establece que hombres fuertemente armados llegaron a la propiedad y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarles la muerte.
Hasta ahora se desconoce el móvil que llevó a los sicarios a quitarles la vida. Los vecinos del sector están consternados por lo sucedido ya que no están acostumbrados a hechos violentos.