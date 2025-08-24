Hombre que quedó libre por homicidio es ultimado en La Ceiba

Un hombre murió este domingo de varios impactos de bala que le infirió un desconocido cuando se encontraba cerca de la playa.
El crimen se registró la mañana de este domingo en la aldea garífuna de Corozal, jurisdicción de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras.
La víctima respondía al nombre de Santos Eugenio Martínez Lobo ( de 36 años de edad). Cabe destacar que el pasado 16 de agosto el ahora occiso fue capturado por la Policía junto a tres hombres más acusados de darle muerte a José Alberto Guzmán Madrid, de 37 años años de edad, hecho ocurrido en Corozal.
El ahora occiso recién había llegado deportado de Estados Unidos. Tras la audiencia de declaración de imputado contra los tres sospechosos un juez les dictó sobreseimiento provisional por falta de pruebas y quedaron libertad.