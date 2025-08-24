Ultiman a dos jóvenes en Guaimaca, Francisco Morazán

Guaimaca, Francisco Morazán.

Dos jóvenes fueron asesinados durante la madrugada de este domingo en el sector de La Mansión, municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán.

Las víctimas fueron identificadas como Kener Yair Flores (19), originario de Guaimaca, y Eduar Matute (28), originario de Campamento, Olancho. Ambos se conducían en motocicletas cuando fueron atacados.