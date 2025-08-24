Ultiman a dos jóvenes en Guaimaca, Francisco Morazán

Dos jóvenes fueron asesinados durante la madrugada de este domingo en el sector de La Mansión, municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán.
Las víctimas fueron identificadas como Kener Yair Flores (19), originario de Guaimaca, y Eduar Matute (28), originario de Campamento, Olancho. Ambos se conducían en motocicletas cuando fueron atacados.
De acuerdo con el reporte preliminar, uno de los cuerpos quedó sobre una de las motocicletas, mientras que el otro quedó tendido en la calle, a pocos metros de los vehículos.
Al lugar llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), quienes acordonaron la escena e iniciaron las pesquisas para esclarecer las causas del crimen.