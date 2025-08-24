  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ultiman a dos jóvenes en Guaimaca, Francisco Morazán

Uno de los jóvenes tenía antecedentes policiales y había quedado libre recientemente. El hecho ocurrió de madrugada

Ultiman a dos jóvenes en Guaimaca, Francisco Morazán

Eduar Matute, de 28 años, tenía antecedentes policiales. Kener Yair Flores, de 19 años de edad, era originario de Guaimaca.
Guaimaca, Francisco Morazán.

Dos jóvenes fueron asesinados durante la madrugada de este domingo en el sector de La Mansión, municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán.

Las víctimas fueron identificadas como Kener Yair Flores (19), originario de Guaimaca, y Eduar Matute (28), originario de Campamento, Olancho. Ambos se conducían en motocicletas cuando fueron atacados.

Hallan muertos a un hombre y una mujer a orilla de bulevar en Tegucigalpa

De acuerdo con el reporte preliminar, uno de los cuerpos quedó sobre una de las motocicletas, mientras que el otro quedó tendido en la calle, a pocos metros de los vehículos.

Capturan a cabecilla y a otros miembros de la banda "El Mono"

Al lugar llegaron agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), quienes acordonaron la escena e iniciaron las pesquisas para esclarecer las causas del crimen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias