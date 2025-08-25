Ultiman a un mecánico en sector La Bandera, Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Un mecánico fue asesinado a balazos en horas de la madrugada de este lunes en el sector La Bandera de la colonia Suyapa, Tegucigalpa. El fallecido ha sido identificado como Jesús Antonio Flores, de 50 años de edad.

Informes preliminares establecen que personas desconocidas le daban persecución y al alcanzarlo le dispararon y le quitaron la vida. Jesús Antonio Flores era mecánico y tenía un taller de enderezado y pintado en su vivienda ubicada a poca distancia del lugar de donde ocurrió el crimen.