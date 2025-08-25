  1. Inicio
Ultiman a un mecánico en sector La Bandera, Tegucigalpa

La Policía no reporta detenciones relacionadas con el crimen.

Tegucigalpa.

Un mecánico fue asesinado a balazos en horas de la madrugada de este lunes en el sector La Bandera de la colonia Suyapa, Tegucigalpa.

El fallecido ha sido identificado como Jesús Antonio Flores, de 50 años de edad.

Informes preliminares establecen que personas desconocidas le daban persecución y al alcanzarlo le dispararon y le quitaron la vida.

Jesús Antonio Flores era mecánico y tenía un taller de enderezado y pintado en su vivienda ubicada a poca distancia del lugar de donde ocurrió el crimen.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se encuentran en el lugar para reconocer y levantar el cuerpo para luego trasladarlo a la morgue donde se le realizará la autopsia.

Mientras que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las averiguaciones para determinar las causas y responsables del crimen.

