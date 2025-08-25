Matan a policía municipal en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Atlántida.

Un hombre identificado como Luis Alberto Mendoza, de 44 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes. El crimen ocurrió en la calle de la aldea La Bomba, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

El ahora occiso laboraba como policía municipal desde hacía varios años, Luis Mendoza se conducía en una motocicleta por una calle del sector cuando fue interceptado por sicarios, quienes le dispararon hasta dejarlo muerto en el lugar.