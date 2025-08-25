Video: momento en que asaltantes ultiman a un guardia en Olanchito

Olanchito, Yoro.

Un guardia de seguridad fue ultimado este lunes en Olanchito, Yoro, por hombres armados que llegaron hasta su sitio de trabajo para robarle su arma reglamentaria.

El hecho ocurrió en la colonia Libertad Sur cuando la víctima, identificada como José Alonso Arita, salió de un supermercado en el que laboraba y fue atacada a balazos por varios hombres.