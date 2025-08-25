Video: momento en que asaltantes ultiman a un guardia en Olanchito

Un guardia de seguridad fue ultimado este lunes en Olanchito, Yoro, por hombres armados que llegaron hasta su sitio de trabajo para robarle su arma reglamentaria.
El hecho ocurrió en la colonia Libertad Sur cuando la víctima, identificada como José Alonso Arita, salió de un supermercado en el que laboraba y fue atacada a balazos por varios hombres.
Los hombres armados se bajaron de una camioneta Ford Escape blanca, que estaba estacionada esperando a que el guardia saliera del edificio.
Fue entonces cuando los hombres atacan al celador y este recibe varios disparos que le quitaron la vida de inmediato. Los individuos robaron el arma de la víctima y huyeron. La Policía no reporta detenciones. Los videos fueron captados por dos cámaras de seguridad instaladas en la zona.