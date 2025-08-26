Indagaciones revelan que Darwin Bueso salió rumbo a balneario de Cofradía tras llamada de su victimario

SAN PEDRO SULA

Su cuerpo fue hallado la mañana del lunes flotando en el río Chamelecón. Por este crimen, la Policía capturó a Jancarlos Aly Villanueva Reyes (18 años) en la colonia Morales número cuatro, en el sector de Chamelecón, a unos 300 metros del lugar donde fue encontrado el cadáver.

Darwin, originario de Río Blanquito, Choloma, Cortés , se había mudado hace dos años a San Pedro Sula con el propósito de trabajar y cumplir su sueño de estudiar Ingeniería Logística, carrera que cursaba con excelencia en una universidad privada.

El dolor y la impotencia embargan a doña Isabel tras la muerte violenta de su hijo menor, Darwin Antonio Bueso Hernández (21 años), quien habría perdido la vida a manos de su mejor amigo.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Jancarlos, también estudiante universitario, habría planificado el crimen desde hace un mes con el supuesto objetivo de robarle el vehículo: una camioneta Honda CR-V, año 2018, valorada en más de 300,000 lempiras.

Las indagaciones señalan que Darwin salió de su casa la mañana del domingo tras recibir la llamada de su victimario, quien lo había invitado a un balneario en el sector de Cofradía.

Según el reporte, ambos jóvenes se encontraron y posteriormente recogieron a otra persona. Durante el trayecto, el acusado intentó someter a Darwin para despojarlo de su carro; al recibir una negativa, lo estranguló.

Después del hecho, trasladó el cuerpo hasta la ribera del río, donde quedó embarrancada la camioneta. Amarró el cadáver a unas rocas y lo lanzó al agua, pero la corriente lo sacó a la superficie el lunes.

La Policía informó que la captura del acusado se efectuó ese mismo día, cuando intentaba, junto a dos personas más, sacar el vehículo con la ayuda de un camión. Estas dos personas fueron liberadas luego de que Jancarlos confesara ser el responsable del crimen y aclarara que ellos solo le colaboraban para mover la camioneta.

Pese a la confesión del universitario, autoridades señalaron que mantienen abierta la investigación, pues sospechan que más personas podrían estar involucradas en el homicidio.