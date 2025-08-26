En ruinas: incendio consume popular local de baleadas en SPS

Un incendio ocurrido durante la tarde de este martes consumió un restaurante de comida local en San Pedro Sula.
El incendio inició, según reportes preliminares, cuando un cilindro de gas estalló en la cocina del restaurante de baleadas La Exquisita, ubicado en la colonia Colombia, cerca del teatro Saybe.
El fuego se propagó por todo el establecimiento y, antes de que se extendiera a otros locales, fue sofocado por elementos del Cuerpo de Bomberos, que desplazó dos unidades al lugar.
Reportaron una persona herida, aunque se desconoce la gravedad.
Clientes del local dijeron que el restaurante es de larga tradición en la zona y que lamentan el incidente.
Siete empleadas consternadas estaban llorando en el borde de la calle, a un extremo del restaurante. Según Gabriel Chacón, miembro del Cuerpo de Bomberos, el incendio se originó a la 1:43 de la tarde. “Solo hay una persona herida y fue trasladada de emergencia”, dijo.
Aún no se sabe la causa del siniestro. No obstante, el lugar quedó reducido a cenizas, se pudo observar producto de comida, estufas, plantas eléctricas y diez chimbos de gas.