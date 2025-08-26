Accidente en Copán deja madre e hija muertas tras volcamiento

Copán, Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Chinchilla, de 4 años, y su madre Tatiana Castellanos, de 18 años, quien deja en orfandad a otros dos hijos pequeños.

Dos personas muertas y tres gravemente heridas se registraron ayer tras un trágico accidente via l en la comunidad de El Corpus, La Unión, Copán.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el vehículo tipo pick-up viajaban cinco miembros de una misma familia cuando ocurrió el volcamiento en una curva peligrosa.

Según versiones de testigos, la persona que estaba detrás del volante habría tomado el control del carro durante el trayecto, pese a estar aprendiendo a conducir, lo que habría provocado el volcamiento.

Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes, quienes mantienen abiertas las investigaciones.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al centro asistencial más cercano. Entre ellos se encuentra otra menor, que lucha por su vida junto a dos adultos.