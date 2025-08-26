  1. Inicio
Accidente en Copán deja madre e hija muertas tras volcamiento

La joven madre Tatiana Castellanos, de 18 años, murió junto a su hija Alejandra Chinchilla, de 4 años, en El Corpus, La Unión, Copán.

Accidente en Copán deja madre e hija muertas tras volcamiento

La hipótesis de muerte aún no ha sido confirmada por las autoridades policiales.

 Foto: redes sociales
Copán, Honduras.

Dos personas muertas y tres gravemente heridas se registraron ayer tras un trágico accidente vial en la comunidad de El Corpus, La Unión, Copán.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Chinchilla, de 4 años, y su madre Tatiana Castellanos, de 18 años, quien deja en orfandad a otros dos hijos pequeños.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el vehículo tipo pick-up viajaban cinco miembros de una misma familia cuando ocurrió el volcamiento en una curva peligrosa.

Según versiones de testigos, la persona que estaba detrás del volante habría tomado el control del carro durante el trayecto, pese a estar aprendiendo a conducir, lo que habría provocado el volcamiento.

Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes, quienes mantienen abiertas las investigaciones.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al centro asistencial más cercano. Entre ellos se encuentra otra menor, que lucha por su vida junto a dos adultos.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
