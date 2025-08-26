Walter le tendió trampa a Katherine para calcinarla y enterrarla

San Pedro Sula, Honduras

En el asesinato de la joven manicurista Katherine Nicolle Reyes Fuentes participaron su expareja Walter Mauricio Alvarenga Monje y dos individuos más que la quemaron y enterraron su cuerpo en el sector de El Zapotal, según las indagaciones de la Policía. Las investigaciones policiales indican que el 20 de julio del 2025 Katherine tuvo comunicación en la noche con su mejor amiga y le dijo que tenía una cita con su nuevo novio.

Cuando la manicurista salió de su apartamento en el sector Rivera Hernández en su carro turismo Hyundai color negro rumbo a la cita recibió mensajes de su exnovio Walter Mauricio Alvarenga Monje y dos supuestos amigos en común de la pareja. En la comunicación, vía mensajes, que tuvieron con la joven le pidieron que llegara a un conocido restaurante ubicado en el bulevar del este porque su expareja quería hablar un momento con ella y le manifestaron que no le iba a pasar nada. La joven accedió ir al restaurante y al llegar fue privada de su libertad por Alvarenga y los otros dos tipos y la llevaron para el sector de El Zapotal, donde en unos potreros la mataron a balazos, hicieron un hoyo donde quemaron su cuerpo y lo enterraron. Una vez que la Dirección Policial de Investigación (DPI) tuvo conocimiento de la desaparición de la joven manicurista, iniciaron las indagaciones y una de las situaciones que confirmaron es que 15 días antes del desaparecimiento de la manicurista, ella tuvo una pelea con su expareja. Los investigadores averiguaron que Katherine Nicolle ya estaba saliendo en una relación con otra persona y, según lo informado por su amiga, ella estaba bastante emocionada con su nuevo noviazgo. Al desaparecer Katherine su expareja se convirtió en una persona de interés para la DPI por ser el principal sospechoso del asesinato y empezaron a sacar un perfil de Walter Mauricio Alvarenga Monje. En primera instancia salió a relucir la pelea que sostuvo la pareja 15 días antes de la desaparición de la manicurista.

Por cadena que andaba identificaron cuerpo de Katherine

En las diligencias técnicas realizadas por los investigadores analizaron vídeos y llamadas telefónicas que vinculan a Walter Mauricio Alvarenga. Las autoridades informaron que el resultado de los análisis técnicos de vídeos y llamadas telefónicas más el hecho de que la joven tenía una nueva pareja y que había una situación de celos de Walter Mauricio apuntan a que el principal sospechoso es él. Otro de los indicios contra Alvarenga es que trabajaba en Puerto Cortés como conductor de equipo pesado y desde que la jovencita desapareció empezó a quedarse en esa ciudad. Se maneja la tesis que Alvarenga Monje sospechaba que la noche del 20 de julio Katherine Nicolle se iba a ver con su nueva pareja. Las indagaciones establecen que Alvarenga Monje le hacía vigilancia a la joven e incluso varias veces se hizo pasar por el nuevo novio pretendiendo engañarla. El 26 de julio las autoridades policiales recibieron la denuncia que en unos potreros del sector de El Zapotal había una tierra removida y se desprendía un mal olor.

De inmediato se desplazó al lugar un equipo de investigadores y al remover la tierra encontraron indicios que estaban enterrados restos humanos. Al hacer la exhumación del cuerpo, las autoridades constataron que era el de una mujer que estaba calcinado en un 95 por ciento. Las autoridades encontraron entre los restos humanos una cadena que andaba la joven Katherine Nicolle lo que confirmó que el cuerpo era el de la manicurista.