Últimos momentos de Katherine: su expareja, acusado de asesinarla, iba a la misma iglesia

La trágica noticia del hallazgo del cuerpo calcinado de Katherine Fuentes, quien fue reportada como desaparecida desde el 20 de julio, ha causado conmoción a nivel nacional. El principal sospechoso ya fue capturado por las autoridades policiales.
El sospechoso, acusado por su vínculo con la muerte de Katherine, fue identificado como Walter Alvarenga.
Walter Alvarenga fue capturado por las autoridades policiales en las 33 calle de San Pedro Sula.
La captura de Walter causó un gran impacto entre la población sampedrana que pedía justicia por la desaparición de Nicol Katherine Fuentes, de 22 años, reportada como desaparecida en la Rivera Hernández.
No obstante, los más afectados fueron sus familiares y amigos, quienes aún mantenían la esperanza de encontrarla con vida.
Familiares revelaron a LA PRENSA que Walter Alvarenga "se congregaba en la misma iglesia con Katherine".
Ambos asistían a la iglesia Torre Fuerte del sector Cerrito Lindo de la Rivera Hernández.
Según testimonios, Katherine y Walter mantuvieron una relación en 2022. Las redes sociales confirmaron fotos de la pareja en ese año.
De acuerdo con el relato de sus familiares, un vecino la vio salir la noche del 20 de julio. Sin embargo, Katherine nunca regresó y fue reportada como desaparecida.
El caso fue investigado por un equipo de la Interpol, que realizó entrevistas a familiares y amigos, además de análisis técnicos.
El 26 de julio, las autoridades localizaron sus restos, calcinados en un 95 %, en un área boscosa de la aldea El Zapotal. Según las autoridades, Walter Mauricio Alvarenga, asesinó a Katherine, luego la metió en una fosa, dentro de la misma la quemó y esperó a que se calcinara.
Según investigaciones, una amiga cercana testificó que la noche que Katherine desapareció, Walter la había invitado a salir.
El caso aún está en investigación. No obstante, las autoridades reunieron evidencia que señala a la expareja como el principal sospechoso.