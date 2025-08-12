Suany y Maryuri desaparecen tras salir a conocer a joven de TikTok en SPS

San Pedro Sula.

Una de las menores fue identificada como Suany Sánchez , de 13 años, residente en el bordo de La Bográn. Según sus familiares, alrededor de las 4:00 p.m., Suany salió acompañada de una amiga, identificada como Maryuri Mejía Marín , de 15 años, rumbo a un centro comercial local.

Dos adolescentes fueron reportadas como desaparecidas desde la tarde del domingo 10 de agosto en San Pedro Sula. Sus familiares informaron que ambas jóvenes salieron con la intención de encontrarse con un joven, pero desde entonces se desconoce su paradero.

Las jóvenes habrían planeado la reunión con un joven a quien conocieron mediante la red social TikTok. Tras ese momento, no se ha tenido comunicación ni información sobre su ubicación.

Ante esta situación, los familiares y allegados han solicitado la colaboración ciudadana para ayudar en la localización de ambas adolescentes con vida. Cualquier información puede ser comunicada al número 9847-4536.

Las autoridades ya fueron notificadas y mantienen abiertas las investigaciones y labores de búsqueda para dar con el paradero de las menores.

En redes sociales, amigos y familiares expresan su angustia y piden oraciones para que las jóvenes regresen sanas y salvas.