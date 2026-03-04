  1. Inicio
Israel felicita a Honduras por retirarse del Grupo de la Haya

Gideon Saar, ministro israelí aplaudió la decisión de Honduras de salir del Grupo de La Haya

Israel agradece a Honduras por abandonar el Grupo de La Haya impulsado por Colombia y Sudáfrica.

Jerusalén, Israel.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, felicitó este miércoles al presidente de Honduras, Nasry Asfura, por su salida del denominado 'Grupo de La Haya', iniciativa que promueve sanciones internacionales contra Israel tras la ofensiva en Gaza.

"Felicito al presidente de Honduras, Nasry Asfura, por su decisión de retirarse del Grupo de La Haya. Un paso de principios contra el mal en el ámbito internacional", afirmó en un mensaje publicado en X.

"Israel valora esta postura moral y su fuerte amistad con Honduras", concluyó el ministro.

Gobierno de Honduras se retira del Grupo de La Haya creado tras la crisis en Gaza

El Gobierno de Honduras anunció este martes su salida de esta entidad, liderada por Colombia y Sudáfrica, alegando querer mantener una política exterior "soberana, autónoma y equilibrada".

Pese a su salida, Honduras reafirmó "su compromiso irrestricto" con el derecho internacional humanitario y la protección de civiles en conflictos armados, y el pleno respeto a los derechos humanos.

El Grupo de La Haya fue creado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria causada por Israel en la Franja de Gaza, y aboga por imponer sanciones internacionales contra Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu.

