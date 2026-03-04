  1. Inicio
Gobierno de Honduras se retira del Grupo de La Haya creado tras la crisis en Gaza

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 08:49 -
  • Agencia EFE
Teguciaglpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras anunció este martes su retiro del denominado 'Grupo de La Haya', liderado por Colombia y Sudáfrica, con el objetivo de mantener una política exterior "soberana, autónoma y equilibrada".

"Esta decisión obedece a la firme convicción de que la política exterior hondureña debe ejercerse de manera soberana, autónoma y equilibrada, sin adscribirse a bloques cuyas dinámicas puedan comprometer la independencia de criterio que debe caracterizar la acción exterior del Estado", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del país centroamericano en un comunicado.

Señaló además que ya ha remitido las notificaciones oficiales a las copresidencias del grupo para formalizar y hacer efectivo su retiro.

Honduras se pronuncia tras ataques de Israel y USA contra Irán

Pese a su salida, Honduras reafirmó "su compromiso irrestricto" con el Derecho Internacional Humanitario y la protección de civiles en conflictos armados, y el pleno respeto a los derechos humanos.

También reiteró "su apoyo decidido al multilateralismo, a la solución pacífica de las controversias y a la promoción de una paz justa y duradera en el Medio Oriente".

El Gobierno hondureño aseguró, además, que continuará participando "activamente" en los foros y mecanismos de las Naciones Unidas promoviendo "el diálogo constructivo y las soluciones negociadas como la vía legítima para alcanzar la paz y la justicia internacionales".

El Grupo de La Haya fue creado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

