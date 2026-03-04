Gobierno de Honduras se retira del Grupo de La Haya creado tras la crisis en Gaza

Teguciaglpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras anunció este martes su retiro del denominado 'Grupo de La Haya', liderado por Colombia y Sudáfrica, con el objetivo de mantener una política exterior "soberana, autónoma y equilibrada".

"Esta decisión obedece a la firme convicción de que la política exterior hondureña debe ejercerse de manera soberana, autónoma y equilibrada, sin adscribirse a bloques cuyas dinámicas puedan comprometer la independencia de criterio que debe caracterizar la acción exterior del Estado", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del país centroamericano en un comunicado.

Señaló además que ya ha remitido las notificaciones oficiales a las copresidencias del grupo para formalizar y hacer efectivo su retiro.