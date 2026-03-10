Bases nacionalistas exigen juicio político y "chamba" en el Congreso

TEGUCIGALPA

​Entre consignas de lealtad y reclamos de empleo, la dirigencia de base advirtió a sus diputados que no aceptarán discursos vacíos mientras la militancia enfrenta el desempleo. ​El eco de las consignas partidarias volvió a retumbar en los bajos del Congreso Nacional. Esta vez eran las bases del Partido Nacional que, con banderas en mano y un pliego de condiciones bajo el brazo, llegaron para recordarle a su bancada que el poder se sostiene desde abajo.

La protesta tuvo dos ejes, la ejecución inmediata de juicios políticos y los espacios laborales para quienes "sudaron la camiseta" en la campaña.​Para la dirigencia de base, la paciencia ha comenzado a agotarse. Tras semanas de observar el panorama legislativo, los nacionalistas exigen que los 49 diputados de su bancada pasen de la retórica a los hechos. El malestar no solo apunta hacia los adversarios políticos, sino hacia la propia gestión interna y la falta de oportunidades para la estructura que se mantuvo fiel en los momentos de crisis.​ "Queremos ver acciones y un planteamiento claro; esta demanda no es solo de la base, es del pueblo hondureño para que a cada persona que abusó de la institucionalidad se le aplique la ley, ese es uno de los grandes temas que traemos", sentenció Mercedes Saravia, dirigente de las bases nacionalistas.



​El reclamo laboral fue el punto más álgido de la jornada. Los manifestantes denunciaron que, mientras ellos enfrentan dificultades para pagar servicios básicos, alimentos y medicamentos, en las instituciones públicas parece estarse gestando un nuevo nepotismo que han bautizado como el "familión azul". Según los dirigentes, la estructura que no se vendió sigue esperando los espacios que por derecho de trabajo les corresponden.​La dirigencia fue tajante al señalar que el cariño de los líderes no sustituye un salario digno en un contexto de crisis económica. La presión social dentro del partido es fuerte, hay padres de familia lidiando con útiles escolares y alquileres, mientras esperan que la meritocracia partidaria finalmente toque a su puerta. ​"Los abrazos y picos no se comen, con eso no se paga la pulpería ni los medicamentos oncológicos de nuestra gente; la estructura urge de una oportunidad laboral y creemos que nos la hemos ganado", enfatizó Saravia tras dialogar con los parlamentarios en las cercanías del Palacio Legislativo.

