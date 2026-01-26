Honduras debuta con triunfo en Premundial Sub-17: venció a la anfitriona

Aruba.

¡Debut con triunfo! La Selección Femenina de Honduras se estrenó de la mejor manera en el Premundial Sub-17 de la Concacaf y lo hizo con un contundente 3-1 ante la anfitriona, Aruba este domingo 26 de enero.

La "Mini H" arrancó con el pie derecho en la primera etapa en su camino rumbo al Mundial de esta categoría que se disputará este año en Marruecos. Las chicas, dirigidas por Mario Abadía, se impusieron ante las locales y dieron un enorme paso para liderar el Grupo D, donde también se encuentran Jamaica, Guyana y San Vicente y las Granadinas.

La Selección Femenina abrió el marcador con un gran disparo de Alexandra Merriam desde fuera del área y posteriormente aumentó la cuenta con un tanto de Allisson Suazo al 79'. dejó atrás a varias defensoras y definió con un disparo raso al fondo de la red. En la recta final del partido, Merriam aprovechó un mal despeje y selló su doblete en el partido.