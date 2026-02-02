CD Under se coronan tetracampeonas de Liga Mayor Femenina

¡Tetracampeonas! El fútbol femenino tiene indiscutible mandamás y así quedó evidenciado luego de que CD Under se coronó nuevamente campeón de la Liga Mayor de Honduras. Las Tigresas demostraron su poderío y certificaron este domingo su cuarto título consecutivo de la región tras vencer por 2-0 al Marathón.
Su éxito no ha sido cuestión de suerte. De la mano de la entrenadora Dubia Aragón, las chicas han impuesto jerarquía en el balompié femenino en Honduras y siguen llevando trofeos a sus vitrinas, el último obtenido ante las verdolagas en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
El CD Under tomó la iniciativa en el recinto sampedrano. El equipo comenzó amenazando a la portería de Marathón con disparos de media y larga distancia, por lo que en poco tiempo tomaron la ventaja: tras una gran combinación Laura Canales sacó un derechazo para vencer a Shirley Vázquez.
Posteriormente, Victoria Figueroa aumentó la cuenta y selló el triunfo 2-0 en el estadio Olímpico; en la ida habían igualado sin goles en el Patria Marathón. Las Tigresas siguen haciendo historia y se han consolidado como una de las más fuertes en el fútbol femenino tras lograr el tetracampeonato en la región.
En el 2025, firmaron una enorme temporada. Primero conquistando el campeonato en el torneo piloto de la Liga Nacional de Honduras: en ese entonces vencieron al Motagua (6-3 en el global) en la gran final que se jugó en el Nacional.
Y cabe recordar, que el CD Under también representó a Honduras en la Copa Interclubes Femenina UNCAF 2025 y en dicho torneo escribió su nombre en letras doradas para colocar el nombre de un equipo catracho por primera vez en el podio. Ahí, terminó venciendo 2-0 al Alianza Women de El Salvador para quedarse con el tercer puesto de la competencia disputada en Panamá.
Ahora, el CD Under de Dubia Aragón se jugará un nuevo título el próximo domingo 08 de febrero en la final Nacional ante CD Broncos de Choluteca.