CD Under se coronan tetracampeonas de Liga Mayor Femenina

San Pedro Sula, Honduras.

¡Tetracampeonas! El fútbol femenino tiene indiscutible mandamás y así quedó evidenciado luego de que CD Under se coronó nuevamente campeón de la Liga Mayor de Honduras. Las Tigresas demostraron su poderío y certificaron este domingo su cuarto título consecutivo de la región tras vencer por 2-0 al Marathón.

Su éxito no ha sido cuestión de suerte. De la mano de la entrenadora Dubia Aragón, las chicas han impuesto jerarquía en el balompié femenino en Honduras y siguen llevando trofeos a sus vitrinas, el último obtenido ante las verdolagas en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El CD Under tomó la iniciativa en el recinto sampedrano. El equipo comenzó amenazando a la portería de Marathón con disparos de media y larga distancia, por lo que en poco tiempo tomaron la ventaja: tras una gran combinación Laura Canales sacó un derechazo para vencer a Shirley Vázquez.