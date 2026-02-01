Sub-17 de Honduras sueña con el Mundial Femenino: así está su panorama

Aruba.

La Selección Sub-17 Femenil de Honduras está a un paso de hacer historia y clasificar a la última ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Marruecos 2026. La H llega a la jornada decisiva con un panorama favorable tras una destacada actuación en el Premundial que se disputa en Aruba.

El combinado catracho es líder del grupo D con nueve puntos, producto de una campaña sólida que lo tiene en lo más alto de su sector. Este lunes afrontará el duelo clave ante Jamaica, selección que marcha en la segunda posición con siete unidades y que aún mantiene opciones de quedarse con el primer lugar.

El partido entre Honduras y Jamaica está programado para las seis de la tarde y será determinante para definir al líder del grupo D. El encuentro se jugará en el marco del Premundial Sub-17 Femenil, donde varias selecciones de la región buscan su boleto a la fase final del proceso clasificatorio.