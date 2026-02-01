Teófimo López reacciona tras perder con Shakur y hace revelación; esto dijo

El estadounidense Shakur Stevenson barrió al hondureño-estadounidense Teófimo López en el Madison Square Garden, en Nueva York, y le arrebató el título superligero de la Organización Mundial del Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés) en una victoria por decisión unánime de los jueces tras una actuación muy dominante en la que ganó 11 de los 12 asaltos.
Las cartulinas mostraron un triple 119-109 a favor del estadounidense Shakur Stevenson (25-0, 11 KOs), que firmó un combate estelar y sacó de sus casillas a Teófimo López (21-2, 13 KOs), quien no pudo exhibir su característico estilo ultraofensivo ante un rival que fue amo y señor del cuadrilátero en todo momento.
Empezaron ambos tanteándose en las distancias y seleccionando los golpes, pero ya desde los primeros asaltos, Shakur Stevenson se sentía más cómodo sobre el ring, cada vez mostrándose más ofensivo en sus pocos pero efectivos ataques con su 'jab'.
Teófimo, que al principio había cuajado varios asaltos ligeramente revolucionado, se veía superado por las circunstancias, sin saber si ir a la desesperada ante un rival que le defendía con solvencia sus aproximaciones o bajar el ritmo de sus ataques y renunciar a parte de su estilo.
El púgil hondureño-estadounidense demostraba su impotencia en ofensivas de varios intentos de golpes que terminaban sin éxito. En los últimos asaltos, "The Takeover" recibió puñetazos certeros de Shakur que le enrojecieron la cara hasta el punto de terminar el combate con la ceja abierta y sangrando.
Shakur finalizó el combate por todo lo alto, con varios golpes limpios en la cara de López que hicieron rugir al público. La afición aclamó durante toda la pelea a Stevenson, nacido en el estado vecino de Nueva Jersey, mientras que López, oriundo de Brooklyn, recibía algunos aplausos y muchos abucheos y pitos.
Al sonar la campana final, Shakur se fue a celebrar su actuación rápidamente subiéndose al ensogado, a sabiendas de que las valoraciones de los jueces le eran muy favorables en todos los asaltos. Este era su primer combate en categoría superligera.
Reacción de Teófimo López
Al término del combate, Teófimo asumió la derrota y aseguró que seguirá "ganando y peleando": "Disculpa a toda mi gente. Los amo. Dios siempre... Sigan con su fe. A pesar de todo, denle la gloria a Dios. Hoy no se pudo, pero siempre hay que levantarse y darle la gloria a Dios. Voy a seguir luchando hasta el día que muera".
"He pasado por muchas batallas difíciles a lo largo de mi carrera, pero bueno, cada perro tiene su día. Así que, felicitaciones a Shakur. Sabíamos que su defensa era dura. Puedo decir muchas cosas, pero aun así sería incorrecto. Es un gran tipo, un gran luchador. Salimos ahí y lo dimos todo. Pusimos todo en juego. No teníamos nada que perder, solo ganar. De eso se tratan los verdaderos campeones", expresó a DAZN.
Y reveló: "¿En qué estoy pensando ahora? Tengo un bebé en camino, otro más. Soy un padre orgulloso. Tengo a mi hijo. Hola, papi, te amo. De esto se trata todo. Algunos días no lo vas a lograr, pero siempre te mantienes firme y siempre le das la gloria a Dios, pase lo que pase. A mi esposa, te amo. Hemos tenido nuestras dificultades, pero lo más importante es eso".
"Definitivamente quiero seguir haciendo esto, seguir haciendo lo que puedo. Tal vez hasta los 47. Mucha gente no estará de acuerdo, pero soy un luchador hasta el final, hasta que muera. Sí, un saludo a mi equipo directivo: Jay Prince y Josh Dubin. Son los mejores y se los agradezco mucho", finalizó.
Mientras, Shakur dijo que la pelea fue "fácil" y retó al boxeador británico Conor Benn a una pelea, a quien había visto durante la noche en el Madison Square Garden. Benn subió al ring y aceptó el desafío.
El combate entre Shakur y Teófimo fue el plato fuerte de 'The Ring VI', una velada de boxeo en Nueva York que colgó el cartel de entradas agotadas un par de días antes.