Deportes
Bustamante revela plan de la Bicolor: seis legionarios y caso Keyrol Figueroa
Ariel Bustamante confirmó que la Selección de Honduras ya contempla a varios futbolistas ‘europeos’ en su plan de convocatorias para Honduras.
Redacción La Prensa
Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 16:01
Redacción La Prensa
Últimos Videos
Deportes
David Ruiz vuelve con fuerza y viaja a Perú con el Inter Miami de Messi
Redacción La Prensa
Deportes
Arboleda aborda el caso de Jorge Álvarez y el futuro técnico de la Bicolor
Redacción La Prensa
Deportes
Álvaro Arbeloa elogia a Vinicius: "Si quiero ganar títulos, lo necesito"
Redacción La Prensa
Deportes
Liverpool golea al Marsella y roza el pase a octavos de final de Champions League
Redacción La Prensa
Deportes
Cristiano anota su gol 960 y se acerca a los 1,000
Redacción La Prensa
Deportes
Barcelona firma remontada ante Praga en Champions League
Redacción La Prensa
Deportes
Jonathan Rougier confiesa cómo se dio su fichaje por Marathón y su regreso a Honduras
Redacción La Prensa
Deportes
Onan Rodríguez explica su llegada a Olimpia y quién es el mejor portero de Honduras
Redacción La Prensa
Deportes
Daniel Otero detalla proyectos de Marathón
Redacción La Prensa
Deportes
Sporting de Lisboa sorprende y derrota al PSG en Europa en la Champions League
Redacción La Prensa
Deportes
Arsenal castiga al Inter y se consolida en la Champions League
Redacción La Prensa
Deportes
Real Madrid firmó una goleada ante el Mónaco en Champions League
Redacción La Prensa