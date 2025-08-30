  1. Inicio
Rodolfo Padilla Sunseri promete "rescatar San Pedro Sula" junto a Rixi Moncada

“Nunca me imaginé esto”, expresó con lágrimas en los ojos Rodolfo Padilla Sunseri, candidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Rodolfo Padilla Sunseri, candidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

Rodolfo Padilla Sunseri, candidato a alcalde de San Pedro Sula por el Partido Libertad y Refundación (Libre), se dirigió este sábado a la multitud que abarrotó la primera calle en la capital industrial.

Nunca me imaginé esto, agradezco a Dios”, expresó con lágrimas en los ojos Padilla Sunseri, quien ofreció su discurso desde el escenario instalado en el punto final de la movilización oficialista.

Con discursos de Rixi Moncada y Padilla Sunseri cerró movilización de Libre en SPS

La actividad arrancó a la 2:00 de la tarde desde el centro comercial Megamall, en el bulevar del Este, y que reunió a cientos de simpatizantes.

Imágenes aéreas captadas por drones mostraron la primera calle de San Pedro Sula completamente colmada de militantes, lo que impidió que se realizara el recorrido previsto.

En su intervención, Padilla Sunseri aseguró que su compromiso es trabajar por una ciudad más unida y solidaria:

“Juntos vamos a rescatar a San Pedro Sula. Soy un hombre con convicciones firmes, lucharemos por una San Pedro Sula unida, solidaria y bondadosa”.

El candidato reconoció públicamente que trabajará “de la mano” con Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, en la consolidación del proyecto político del partido.

Asimismo, motivó a los sampedranos a acudir a las urnas el próximo 30 de noviembre, fecha en que se celebrarán las elecciones generales en el país.

La actividad fue liderada por Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República y actual coordinador de Libre, acompañado de Moncada y otros dirigentes partidarios, en lo que analistas interpretan como una demostración de “músculo político” del oficialismo en la zona norte del país.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

