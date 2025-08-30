Con discursos de Rixi Moncada y Padilla Sunseri cerró movilización de Libre en SPS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La movilización del partido Libertad y Refundación (Libre) inició este sábado a la 1:00 pm con una nutrida asistencia de militantes en San Pedro Sula. La marcha del oficialismo tenía como punto de partida el centro comercial Megamall, en el bulevar del este, y su finalización en la quinta avenida suroeste, en la primera calle.

Sin embargo, debido a la amplia asistencia de los seguidores de Libre, que se aglutinaron en el bulevar del este y primera calle, el recorrido no pudo realizarse como se tenía previsto.

En la intersección con la quinta avenida se instaló un escenario en el que discursaron las máximas autoridades partidarias y se anunció el lanzamiento de campaña de la candidata Rixi Moncada. El expresidente de la República y actual coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, no participó en la movilización, por lo que la presidenciable Moncada fue quien la lideró, además de dirigentes y funcionarios de gobierno.

Padilla Sunseri promete rescatar San Pedro Sula

Otro de los asistentes fue el candidato a alcalde de la ciudad, Rodolfo Padilla Sunseri, quien durante su discurso prometió rescatar la comuna sampedrana. “Juntos vamos a rescatar a San Pedro Sula. Soy un hombre con convicciones firmes, lucharemos por una San Pedro Sula unida, solidaria y bondadosa”, expresó Sunseri. El exalcalde y actual candidato dijo que trabajará “de la mano” con Rixi Moncada en la consolidación del proyecto político del partido en SPS.

Rixi Moncada dijo que será "la próxima presidenta de Honduras"

Por su parte, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, en su intervención, manifestó que se convertirá en la próxima presidenta de Honduras. Moncada reconoció los logros del actual gobierno de Xiomara Castro en materia de infraestructura vial, educación, salud, agricultura y otros rubros que han recibido inversión pública. Concluyó diciendo que va a gobernar con "firmeza, disciplina y rigor". Además, advirtió que actuará "implacable" en contra de la corrupción pública-privada.

Cierre de calles por movilización