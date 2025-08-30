Masiva asistencia de Libre impide recorrido previsto en San Pedro Sula

La movilización del Partido Libertad y Refundación (Libre) inició este sábado a la 1:00 de la tarde con una impactante asistencia de militantes en San Pedro Sula.
La marcha, encabezada por Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras y actual coordinador de Libre, arrancó desde el centro comercial Megamall, en el bulevar del Este, y tenía como destino la Avenida Júnior en San Pedro Sula.
No obstante, la masiva concentración de simpatizantes impidió que se realizara el recorrido previsto.
Imágenes aéreas captadas por drones muestran la primera calle de San Pedro Sula completamente colmada de militantes del partido, lo que obligó a que la movilización se concentrara en ese sector.
En el punto de llegada se instaló un escenario donde se prevé que Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, junto a Zelaya Rosales y otros dirigentes, ofrezcan discursos oficiales para dar por inaugurada su campaña política.
Miles de hondureños llegaron directamente al punto de concentración final, sin pasar por el inicio del recorrido, debido a la masiva asistencia.
De acuerdo con estimaciones de la Policía Nacional, al menos 120,000 personas participarán en esta manifestación pacífica en la zona norte del país.
Analistas políticos señalan que esta demostración busca evidenciar el “músculo político” del oficialismo en San Pedro Sula.
Según las autoridades, al menos 2,200 autobuses, con seguidores de Libre, ingresaron a la ciudad desde distintos puntos de Honduras para asistir a esta concentración política.