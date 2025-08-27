  1. Inicio
Baleadas La Exquisita volverá "como el Ave Fénix" tras voraz incendio que la consumió

Baleadas La Exquisita, el popular negocio conocido por miles de estudiantes de la Usap, volverá a abrir sus puertas.

Miles de estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula (Usap) expresaron en redes sociales el impacto emocional que les causó la noticia del incendio en la cafetería Baleadas La Exquisita, que quedó reducida a escombros ayer tras el posible estallido de un cilindro de gas.

 Foto: Roberto Contreras / Facebook
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, no tardó en mostrar su apoyo hacia Raul y Eunice, los dueños del popular local, y se pronunció en redes sociales.

 Foto: Roberto Contreras / Facebook
"No están solos, La Exquisita", publicó Roberto Contreras en redes sociales. Asimismo, dejó en su perfil la cuenta de ayuda de los dueños.

 Foto: LA PRENSA
"Este es el número de cuenta de BAC de Eunice: 743734571", agregó el alcalde de San Pedro Sula.

 Foto: LA PRENSA
Baleadas La Exquisita se encuentra ubicada en la calle que conduce hacia El Playón, en la colonia Colombia, cerca del teatro Saybe.

 Foto: LA PRENSA
Ayer, en horas de la tarde, se reportó el terrible incendio que ocasionó la ruina del lugar.

 Foto: LA PRENSA
De acuerdo con información preliminar, el estallido de un cilindro de gas habría provocado las llamas que rápidamente consumieron el establecimiento.

 Foto: LA PRENSA
El fuego se propagó por todo el establecimiento y alcanzó parte de la vivienda que estaba a la par del local.

 Foto: LA PRENSA
Las autoridades informaron que, hasta el momento, solo una persona resultó herida, misma que fue trasladada de emergencia al centro asistencial más cercano.

 Foto: LA PRENSA
En el lugar, siete empleadas permanecían entre lágrimas a un costado del negocio, mientras el personal del Cuerpo de Bomberos trabajaba intensamente para sofocar las llamas, tras recibir una llamada de auxilio.

 Foto: LA PRENSA
El incendio generó gran conmoción entre estudiantes de la Universidad Sampedrana (USAP) y de la escuela República de Colombia, quienes solían frecuentar la cafetería.

 Foto: LA PRENSA
"Yo iba a ese lugar a desayunar, recuerdo el delicioso sabor de la comida", publicó con nostalgia un estudiante de la Usap.

 Foto: LA PRENSA
