Baleadas La Exquisita volverá "como el Ave Fénix" tras voraz incendio que la consumió

Miles de estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula (Usap) expresaron en redes sociales el impacto emocional que les causó la noticia del incendio en la cafetería Baleadas La Exquisita, que quedó reducida a escombros ayer tras el posible estallido de un cilindro de gas.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, no tardó en mostrar su apoyo hacia Raul y Eunice, los dueños del popular local, y se pronunció en redes sociales.
"No están solos, La Exquisita", publicó Roberto Contreras en redes sociales. Asimismo, dejó en su perfil la cuenta de ayuda de los dueños.
"Este es el número de cuenta de BAC de Eunice: 743734571", agregó el alcalde de San Pedro Sula.
Baleadas La Exquisita se encuentra ubicada en la calle que conduce hacia El Playón, en la colonia Colombia, cerca del teatro Saybe.
Ayer, en horas de la tarde, se reportó el terrible incendio que ocasionó la ruina del lugar.
De acuerdo con información preliminar, el estallido de un cilindro de gas habría provocado las llamas que rápidamente consumieron el establecimiento.
El fuego se propagó por todo el establecimiento y alcanzó parte de la vivienda que estaba a la par del local.
Las autoridades informaron que, hasta el momento, solo una persona resultó herida, misma que fue trasladada de emergencia al centro asistencial más cercano.
En el lugar, siete empleadas permanecían entre lágrimas a un costado del negocio, mientras el personal del Cuerpo de Bomberos trabajaba intensamente para sofocar las llamas, tras recibir una llamada de auxilio.
El incendio generó gran conmoción entre estudiantes de la Universidad Sampedrana (USAP) y de la escuela República de Colombia, quienes solían frecuentar la cafetería.
"Yo iba a ese lugar a desayunar, recuerdo el delicioso sabor de la comida", publicó con nostalgia un estudiante de la Usap.