Así se vivió la ceremonia de graduación de Unah-Cortés

Entre lágrimas, sonrisas y recuerdos imborrables, 475 nuevos profesionales recibieron su título universitario el miércoles 20 de agosto, durante la segunda ceremonia de graduaciones públicas de Unah-Cortés.
El centro de convenciones del hotel Copantl se llenó de familias orgullosas, como la de Tzitzi Flores, quien fue la primera en recibir su título de doctora en cirugía dental, con 97%, el promedio más alto de la promoción.
Otra joven que destacó por su excelencia Académica fue Gracia Milla, quien obtuvo la calificación más alta de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas.
La periodista de Diario LA PRENSA, Aneth Flores, sobresalió con su carisma y dedicación. La joven obtuvo la mención honorífica de Cum Laude y celebró este logro con su familia.
Marlon Fernando Lagos Reyes también destacó entre los graduados con mención honorífica, obteniendo el título de abogado con la distinción Cum Laude.
La joven Angie Valladares se graduó de Contaduría Púlbica y Finanzas con la distinción de Cum Laude. La acompañaron su hermano Isaac Valladares, su madre Astrid Banegas y su padre Adalid Valladares.
La licenciada en Pedagogía, Yuk Shan Duan Paz, también obtuvo la mención honorífica de Cum Laude.
Mientras que el progreseño David Isaula recibió su título de abogado, siguiendo los pasos de su padre Milton Isaula. También lo acompañaron su abuelo, Reynaldo Isaula, Doris de Isaula y su novia Paola Rodríguez.
El joven Josué Abrahan Fonseca Lopez se graduó como doctor en cirugía dental.
En tanto, Helen Abigail Pinto Mateo obtuvo su título de licenciada en Química Industrial.
Mientras que algunos graduados rindieron honor a sus seres queridos, como Sandra López Acosta, que dedicó este logro a su madre, quien falleció hace dos años debido a complicaciones de salud.
Este joven, que se graduó con la mención honorífica de Cum Laude, portó con orgullo la foto de su abuelita.
Al igual que este profesional, quien subió al estrado con una retratera en su mano izquierda.
El director de Unah-Cortés, Joseph Malta, se trasladó hasta el hospital regional del IHSS al finalizar la ceremonia, para entregarle el título de licenciado en Administración de Empresas a Orlin Pineda, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado fin de semana.
Por su parte, Luz Villeda, demostró que nunca es tarde para alcanzar nuestras metas. La licenciada en Administración de Empresas compartió que se matriculó en la universidad en 1996, pero tuvo que retirarse debido a motivos personales. Sin embargo, nunca desistió y retomó sus estudios hace unos años.