Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula

Con un ambiente de pasión, emotividad y profunda fe, la capital industrial de Honduras fue testigo de una masiva caminata de oración que concluyó con impactantes escenas de devoción.
Cientos de sampedranos, que iniciaron su recorrido en el Monumento a la Madre, se congregaron en el Parque Central, punto final de la jornada.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, estuvo presente en el parque central junto a su esposa, Zoila Santos. Ambos vestían de blanco y se encontraban la bandera de Honduras en un costado.
A lo largo del trayecto, el fervor de los participantes fue palpable. Alegría, euforia y fe, se pudo presenciar en el rostro de los presentes.
La marcha culminó con un emotivo acto final en el que muchos hondureños, conmovidos por el momento, se arrodillaron sobre las calles clamando por la nación.
Entre gritos y alabanzas, entonaron cánticos como "Así se alaba a Dios" y "Granito de Mostaza", en un acto de entrega total.
El monseñor Michael Lenihan, en un mensaje cargado de esperanza, expresó el sentir de la multitud: "El pueblo hondureño quiere la paz y que los ciudadanos voten en conciencia, oramos por esas elecciones en una verdadera democracia".
Sus palabras resonaron con el sentir de los sampedranos, que demostraron con su presencia el anhelo de un futuro más próspero y justo para Honduras.
La gran caminata de oración en San Pedro Sula culminó con un emotivo acto final, marcado por prédicas y palabras de aliento.
El evento contó con la presencia y resguardo de los cuerpos de bomberos y de las autoridades policiales, quienes garantizaron la seguridad de los participantes a lo largo del recorrido.
A la caminata se sumaron representantes de varios gremios y destacados periodistas de San Pedro Sula.
Los representantes de las diferentes iglesias oraron por las actuales autoridades del Gobierno y pidieron la paz en las próximas elecciones del 30 de noviembre.