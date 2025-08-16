  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula

Con pasión y emotividad, así se vivieron los momentos de la caminata de oración en San Pedro Sula.

Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
1 de 12

Con un ambiente de pasión, emotividad y profunda fe, la capital industrial de Honduras fue testigo de una masiva caminata de oración que concluyó con impactantes escenas de devoción.

 Foto: Yoseph Amaya / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
2 de 12

Cientos de sampedranos, que iniciaron su recorrido en el Monumento a la Madre, se congregaron en el Parque Central, punto final de la jornada.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
3 de 12

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, estuvo presente en el parque central junto a su esposa, Zoila Santos. Ambos vestían de blanco y se encontraban la bandera de Honduras en un costado.

 Foto: Yoseph Amaya / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
4 de 12

A lo largo del trayecto, el fervor de los participantes fue palpable. Alegría, euforia y fe, se pudo presenciar en el rostro de los presentes.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
5 de 12

La marcha culminó con un emotivo acto final en el que muchos hondureños, conmovidos por el momento, se arrodillaron sobre las calles clamando por la nación.

 Foto: Yoseph Amaya / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
6 de 12

Entre gritos y alabanzas, entonaron cánticos como "Así se alaba a Dios" y "Granito de Mostaza", en un acto de entrega total.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
7 de 12

El monseñor Michael Lenihan, en un mensaje cargado de esperanza, expresó el sentir de la multitud: "El pueblo hondureño quiere la paz y que los ciudadanos voten en conciencia, oramos por esas elecciones en una verdadera democracia".

 Foto: Yoseph Amaya / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
8 de 12

Sus palabras resonaron con el sentir de los sampedranos, que demostraron con su presencia el anhelo de un futuro más próspero y justo para Honduras.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
9 de 12

La gran caminata de oración en San Pedro Sula culminó con un emotivo acto final, marcado por prédicas y palabras de aliento.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
10 de 12

El evento contó con la presencia y resguardo de los cuerpos de bomberos y de las autoridades policiales, quienes garantizaron la seguridad de los participantes a lo largo del recorrido.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
11 de 12

A la caminata se sumaron representantes de varios gremios y destacados periodistas de San Pedro Sula.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Impactantes imágenes de la caminata de oración en San Pedro Sula
12 de 12

Los representantes de las diferentes iglesias oraron por las actuales autoridades del Gobierno y pidieron la paz en las próximas elecciones del 30 de noviembre.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
Cargar más fotos