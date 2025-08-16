  1. Inicio
Doña Sandra, una paciente oncológica que no quería perderse la caminata en San Pedro Sula

En silla de ruedas y a sus 82 años, doña Sandra Dip no tuvo impedimentos para caminar y orar por Honduras. Repase más historia desde la caminata de las iglesias

Doña Sandra Dip estuvo presente en la caminata de San Pedro Sula. Es una paciente oncológica de 82 años. Le pidió a su familia estar presente en la caminata.

 Foto LA PRENSA / Héctor Paz
Valery Velásquez la niña pintó este hermoso mensaje de paz por Honduras.
Miembros de la iglesia Génesis del Ocotillo.
El pequeño Josua Aguilar.
Esta familia sampedrana llegó a regalar agua a los asistentes.
Trino Hernández llegó con su bandera de Honduras.
La petición de esta ciudadana con miras a las elecciones del 30 de noviembre.

 Foto LA PRENSA / Héctor Paz
Este pequeño participó desde su coche e impulsado por su sonriente madre.

 Foto LA PRENSA / Héctor Paz
Familias enteras, con sus mascotas incluidas, llegaron a la caminata de San Pedro Sula.
Los adultos mayores estuvieron presentes.
