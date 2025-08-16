Doña Sandra, una paciente oncológica que no quería perderse la caminata en San Pedro Sula

Doña Sandra Dip estuvo presente en la caminata de San Pedro Sula. Es una paciente oncológica de 82 años. Le pidió a su familia estar presente en la caminata.
Valery Velásquez la niña pintó este hermoso mensaje de paz por Honduras.
Miembros de la iglesia Génesis del Ocotillo.
El pequeño Josua Aguilar.
Esta familia sampedrana llegó a regalar agua a los asistentes.
Trino Hernández llegó con su bandera de Honduras.
La petición de esta ciudadana con miras a las elecciones del 30 de noviembre.
Este pequeño participó desde su coche e impulsado por su sonriente madre.
Familias enteras, con sus mascotas incluidas, llegaron a la caminata de San Pedro Sula.
Los adultos mayores estuvieron presentes.