Cazzu vuelve a creer en el amor y desata rumores de romance con un mexicano

Tal parece que la fortuna sigue del lado de Julieta Cazuchelli, más conocida como Cazzu, pues la cantante, quien recientemente cumplió 32 años de edad, podría estar empezando esta nueva vuelta al sol, no solo llena de éxito sino también de amor.
Y es que, ha trascendido que la cantante argentina estaría estrenando un nuevo amor, pero lo que más ha causado curiosidad sobre la identidad del hombre estaría sanando las heridas del pasado de Cazzu es que presuntamente también es de nacionalidad mexicana.
Fue el periodista Javier Ceriani quien confirmó que la cantante argentina estaría nuevamente dándose una nueva oportunidad en el amor, luego de que Christian Nodal le fuera infiel con quien presuntamente era su mejor amiga, Ángela Aguilar.
Desde que Cazzu confirmó su separación de Nodal y que en menos de un mes se casó con Ángela Aguilar, la trapera argentina se había dado un tiempo para sanar su corazón y ahora un hombre presuntamente de origen mexicano estaría haciendo todo lo posible por conquistar el corazón de “La Jefa”.
Cabe señalar que Javier Ceriani no reveló la identidad del hombre al que Cazzu le estaría abriendo su corazón no fue revelada por el periodista antes mencionado, pues aseguró que aún no es nada oficial, solo que salen y se está dando la oportunidad de enamorarse nuevamente.
“En la gira 2025 que Cazzu hizo en México se habría afianzado el amor entre Cazzu y otra persona, fue en territorio mexicano que a Cazzu le volvieron las mariposas en el estómago...dicen que en tierras aztecas le habría crecido el vínculo con esta persona, le habría afianzado la relación el tour, puede ser que sea del equipo de Cazzu que es muy poco o sea de alguien del equipo de tour mexicano con empleados mexicanos y Cazzu vuelva a comer chile, ¿quién es esta persona? muy pronto lo van a saber”, dijo Ceriani.
Por otra parte, además de presuntamente darse una nueva oportunidad en el amor, Cazzu triunfa en Estados Unidos, pues a pocas horas de haber anunciado su gira por el país del norte, ya es todo un éxito pues en cuestión de minutos la cantante de origen argentino logró dos sold outs.
De acuerdo con varios creadores de contenido Cazzu habría logrado Sold Out en cuestión de 20 minutos en su presentación del 10 de mayo en Houston y la del 2 de mayo en California.
Cabe señalar que la intérprete de temas como “Con otra”, “La Cueva”, “Mucha Data”, entre muchas más, anunció 7 fechas en Estados Unidos, en ciudades como San José, San Diego, Inglewood, New Tork, San Antonio, Irving y Houston.
Hasta el momento, Cazzu no ha desmentido o afirmado los rumores sobre su nuevo romance.