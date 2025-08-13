Así se preparan los estudiantes sampedranos para salvar vidas en una emergencia

Jóvenes de los Centros Técnicos Municipales reciben formación teórica en primeros auxilios como parte del Día del Socorrista Voluntario.
Participantes del taller de primeros auxilios aplican conocimientos adquiridos durante la jornada organizada por la Municipalidad de San Pedro Sula.
La capacitación práctica en atención de convulsiones forma parte del programa de formación integral.
"Educar en primeros auxilios salva vidas", jóvenes aprenden a responder ante emergencias en la Plaza de las Banderas.
Los jóvenes reciben capacitación en primeros auxilios, cambio climático y resiliencia comunitaria.
Los estudiantes permanecieron atentos a las instrucciones de profesionales de la Cruz Roja durante la jornada de formación.
Cada uno de los estudiantes realizó una práctica de reanimación cardiopulmonar (RCP), impartida por la Cruz Roja Hondureña.
Representantes de la Cruz Roja Hondureña capacitan a estudiantes en el manejo de emergencias como fracturas y quemaduras.
La Municipalidad de San Pedro Sula promueve el desarrollo de habilidades prácticas en jóvenes de centros técnicos municipales.
Durante el taller, los jóvenes recibieron instrucción teórica y práctica.