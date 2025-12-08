Expertos: nulidad de elecciones que pide Libre no tiene base legal

Juristas y analistas consultados advirtieron que la figura de “nulidad total” del proceso electoral no es una salida contemplada de forma abierta en la Ley Electoral y la normativa procesal vigente.En términos generales, la legislación regula recursos y acciones contra actos concretos (anulación de actas, recuentos especiales, impugnaciones, solicitudes de escrutinio) y asigna competencias al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para conocer y resolver esos asuntos. La ley también prevé mecanismos administrativos y jurisdiccionales para reclamos y recuentos, pero no establece la nulidad del proceso entero como recurso ordinario frente a fallas técnicas.El doctor en Gobierno y Administración Pública, Lester Ramírez, explicó que el proceso de escrutinio especial que actualmente realiza el CNE cuenta con mecanismos de verificación rigurosos, lo que hace poco probable que prospere la solicitud.Ramírez detalló que en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) se han habilitado verificadores especiales, los cuales están normados y supervisados por los mismos partidos políticos. Además, el experto señaló que el proceso se desarrolla bajo cámaras de vigilancia que permiten observar en tiempo real a los equipos encargados del escrutinio, garantizando transparencia y trazabilidad en la revisión de actas.El especialista indicó que, una vez concluido el escrutinio especial, inicia otra fase clave, la etapa de impugnaciones; sin embargo, advirtió que este paso será “sumamente complejo” debido a la presión del tiempo, ya que el CNE tiene como fecha límite el 30 de diciembre para declarar los resultados oficiales de las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/bipartidismo-supera-fuerza-libre-julieta-castellanos-NM28533907" target="_blank">elecciones generales</a>.“Esto significa que la ventana para interponer recursos y posteriormente llevarlos al Tribunal de Justicia Electoral será reducida”, apuntó Ramírez, quien agregó que espera que “quienes se sientan afectados tengan la capacidad de presentar evidencia concreta y verificable”.Lamentó que en varios procesos anteriores se ha visto cómo algunas impugnaciones se presentan únicamente para retrasar el avance del proceso electoral, sin aportar pruebas sustanciales que ameriten una revisión profunda.“La nulidad de unas elecciones solo puede declararse cuando hay evidencia real, documentada y suficiente para demostrar que se alteró la voluntad popular. Muchos lo sabemos, sin evidencia no se puede declarar nulidad”, especificó.