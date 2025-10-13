Denuncian que bono climático es para comprar votos: "Es político"

San Pedro Sula

Una nueva polémica envuelve a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), esta vez por la entrega del Bono de Alivio Climático. Muchos de los beneficiados denunciaron que había tinte político detrás, ya que les pedían votar por el Partido Libertad y Refundación (Libre) a cambio. La entrega de este beneficio económico, bajo la justificación de ayuda social para los afectados por la emergencia climática, ha generado polémica, sobre todo porque ocurre a solo dos meses de las elecciones generales. Este lunes, cientos de personas llegaron a la escuela Soledad Fernández en San Pedro Sula, Cortés, para reclamar los 7,000 lempiras que el Gobierno les había prometido, luego de ser anotados en un listado en sus barrios y colonias de residencia. Las largas filas estaban desde el fin de semana.

Muchos de los beneficiados afirmaron de forma abierta que "es un bono del gobierno, lo está dando la presidenta Xiomara Castro, pero creo que al final todo va inmiscuido porque adentro les están diciendo que voten por Rixi (Moncada). Este bono es político", afirmó una mujer que estaba a las afueras esperando a su mamá.

La mujer, al ser consultada a cambio de qué les pedían votar, respondió que "si es político, es a cambio del voto".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Yo reclamé mi bono el fin de semana; hice fila dos días para poder ser de las primeras. Primero me anoté en un listado de mi colonia y con la copia de mi cédula pude hacer el trámite y adentro de las aulas lo atiende el personal de Sedesol y luego de confirmar en las computadoras que está en los listados lo pasan al banco y le pagan los 7 mil lempiras” dijo a LA PRENSA una de las mujeres que estaba en la fila. Aseguró que con la persona que se anotó en su colonia le dejó claro que el bono era para que votara en las próximas elección es por Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente en el poder. “Yo eso lo tengo claro, porque también nos han prometido que si ella gana habrán más bono del gobierno y como ya estamos registrados tendremos derecho” comentó. Lidia Argentina Padilla, quien hizo fila desde la madrugada del domingo y pasó con su hijo de 2 años las 4:00 de la tarde a reclamar el bono, dijo que hace tres meses la anotaron en un listado en la escuela Luis García Bustamante de la colonia Pradera, por tener cuatro hijos menores de los cuales tres ya están en la escuela. Según la versión de ella, no la anotaron por ayuda social debido a las afectaciones por la emergencia climática. “Muchas veces no tenemos para comer y esto nos va a servir mucho a mi a mis hijos, porque no tengo trabajo", dijo la mujer. En uno de los portones de la escuela Soledad Fernández, el personal de Sedesol mantenía barreras de metal para controlar la gran cantidad de personas. Los agentes policiales eran los encargados de mantener el orden, la seguridad y de asegurarse que los que van a reclamar el bono lleven copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). En otro portón otra persona con un chaleco de la misma institución controlaba a otra multitud, en su mayoría mujeres, quienes esperaban ingresar a las aulas de la escuela para hacer el trámite. “Yo ando con mis tías les hice la fila porque ya son mayores, somos de la colonia Unión y se anotaron en una escuela y ellas bien saben que a cambio de este bono que les están dando tienen que votar por Libre“, dijo una de las beneficiadas.

Polémica

Para el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSC), Augusto Aguilar, la entrega de ayudas no es incorrecta, porque "hay mucha gente necesitada del apoyo del gobierno de diferentes maneras, ya sea en efectivo, con alimentos, con materiales, etc. Lo criticable es que se esté haciendo cuando ya están tan próximas las elecciones". "Eso, diríamos, no es nuevo en este país. Casi siempre los partidos que están en el poder, cuando ya se acercan a las elecciones, una forma de hacer política, campaña y publicidad es a través de las facilidades o de los servicios que ha prestado comúnmente el gobierno a las personas de extrema pobreza", criticó. El también analista político recordó varios programas que tenían gobierno anteriores (como la Bolsa Solidaria, entrega de bolsas de cemento o pago por asistir a concentraciones) que eran promovidos en fechas electorales. "Eso ha sido una costumbre indebida, por supuesto, para todos los partidos. Entonces, si hablamos de transparencia y de democracia, de ética, pues eso no debería suceder", cuestionó. Para Aguilar, lo que debería hacer la Secretaría de Desarrollo Social es publicar los listados de todas las personas beneficiadas con la cantidad de dinero recibido, justo como se ha hecho en otras ocasiones y en aras de la transparencia. Debido a la polémica que ha dejado la entrega del bono, Sedesol publicó un artículo del PCM-29-2025, en el que se autorizan a las instituciones de contingencia y de ayuda social para "proceder de inmediato y tomar las acciones que fuesen necesarias para prevenir y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos".

Cifra de beneficiados

Aunque Sedesol en sus redes sociales publicó que han realizado varias entregas en al menos seis departamentos, se desconoce cuántos pobladores han sido los beneficiados. Una fue en Yoro, donde 2,909 hogares recibieron el dinero el fin de semana, según las publicaciones realizadas en Instagram. A esto se suma 7,000 familias de Atlántida, donde la distribución se hizo en 142 aldeas, mientras que en San Pedro Sula, la institución habla de 15,368 hogares, en los que entregaron (de forma acumulada) 107.5 millones de lempiras. "En Omoa, Cortés, estamos supervisando la entrega del Bono Alivio Climático para más de 2,500 hogares. Con una inversión de L18 millones, el GobiernoHN está llegando a las familias que enfrentan vulnerabilidad ante las lluvias. En nombre de la presidenta @XiomaraCastroZ, la @sedesolhn y la @RedSolidaria_hn están presentes en seis departamentos del país, atendiendo dignamente al pueblo hondureño y reafirmando el compromiso de brindar protección social en todo momento", escribió Sedesol en una de las publicaciones.