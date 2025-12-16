Hospital Mario Rivas inicia formación de 47 médicos especialistas

El hospital Mario Catarino Rivas informó que este martes dio la bienvenida a un nuevo grupo de médicos residentes, que se integrarán a los programas de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), campus Cortés, marcando el inicio de una nueva etapa de formación y práctica en este hospital escuela.
Como parte del proceso de incorporación, el departamento de Docencia desarrolló una jornada de inducción orientada a facilitar la integración, fortalecer aspectos académicos y administrativos del hospital.
Autoridades del centro asistencial explicaron que durante esta actividad se abordaron temas relacionados con la docencia clínica, los procesos internos del hospital y los lineamientos establecidos por el Comité de Investigación y Ética.
En total son 47 médicos residentes de la Unah-Cortés que ingresaron este martes, distribuidos en los posgrados de Medicina Interna, Pediatría, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, y Anestesiología.
El doctor Daniel Almazán, médico pediatra, explicó que anualmente el hospital recibe alrededor de 50 nuevos residentes, una cifra que, aunque relevante, resulta insuficiente para atender la demanda asistencial de un hospital de tercer nivel como el Mario Rivas.
Asimismo, indicó que el proceso de formación de los posgrados tiene una duración de tres años, con excepción de Anestesiología, cuya especialidad se extiende a cuatro años.
Detalló que el proceso de admisión es gestionado por la universidad mediante un riguroso proceso de selección que incluye un examen de conocimientos, evaluación de currículum, historial académico y de investigación, experiencia profesional y la acreditación de cursos esenciales, seleccionándose a los aspirantes con mejores puntajes de acuerdo con los cupos disponibles.
Cabe recordar que el sistema de salud hondureño sufre una escacez de especialistas y este año se registró una masiva reprebación de aspirantes a posgrados.
Según información oficial, 797 aspirantes realizaron el examen de admisión para optar a una plaza en los programas de especialidades de la Facultad de Ciencias Médicas a mediados de octubre.
No obstante, solo 34 candidatos alcanzaron el puntaje mínimo requerido, lo que representa apenas 4.27% del total de postulantes con notas superiores a los 74 puntos establecidos como criterio de aprobación.