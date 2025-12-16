Hospital Mario Rivas inicia formación de 47 médicos especialistas

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital Mario Catarino Rivas informó que este martes dio la bienvenida a un nuevo grupo de médicos residentes, que se integrarán a los programas de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), campus Cortés, marcando el inicio de una nueva etapa de formación y práctica en este hospital escuela.

Como parte del proceso de incorporación, el departamento de Docencia desarrolló una jornada de inducción orientada a facilitar la integración, fortalecer aspectos académicos y administrativos del hospital.

Autoridades del centro asistencial explicaron que durante esta actividad se abordaron temas relacionados con la docencia clínica, los procesos internos del hospital y los lineamientos establecidos por el Comité de Investigación y Ética.

En total son 47 médicos residentes de la Unah-Cortés que ingresaron este martes, distribuidos en los posgrados de Medicina Interna, Pediatría, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, y Anestesiología.