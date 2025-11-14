¿Qué definirá las elecciones de 2025: el voto joven, el cruzado o el independiente?

Una consecuencia relacionada de la masa independiente es el voto cruzado, cuando un votante elige candidatos diferentes en los diferentes niveles electivos (vota por el candidato presidencial del partido A, pero escoge a diputados del partido B).Sin embargo, el cruce de votos puede traer una bomba oculta. Si las estructuras de los partidos no afianzan sus votos en sus tres niveles puede traer efectos negativos para la institución política y la gobernabilidad.Cálix ejemplificó el caso del Partido Liberal en las elecciones de 2021: los liberales ganaron 91 de 298 alcaldías, con una suma de más de 800 mil votos, pero su candidato presidencial, Yani Rosenthal, obtuvo en total 335,762.En esa misma contienda, Libre salió victorioso con Xiomara Castro a nivel presidencial, pero no cosechó la cantidad necesaria de diputados para alcanzar la mayoría simple en el Congreso —65—, al obtener 50 legisladores.A perspectiva de Ramírez, el voto en plancha no es antidemocrático, sino es comportamiento electoral tradicional que los partidos buscan aprovechar para tener más curules el Congreso Nacional o alcaldías.Además, recordó que la elección en el caso de los diputados es proporcional y no directa al ser condicionados por el cociente y residuo electoral.