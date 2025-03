Inédito caos electoral en las primarias de Honduras

San Pedro Sula

Los 5,735 centros de votación en todo el país tenían que abrir las votaciones a las 7:00 am, pero las 24,858 maletas electorales enviadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) llegaron, en algunos casos, hasta cinco horas más tarde.

En Santa Bárbara, los delegados de las Juntas Receptoras de Votos del Partido Liberal recibieron en las maletas las papeletas de diputados de Lempira y no las de ese departamento.

A la misma hora, ciudadanos se quejaban porque aún no había iniciado las votaciones en la escuela Oswaldo López Arellano de la colonia Kennedy, Tegucigalpa.

En otros municipios la situación era más caótica porque hasta el mediodía no habían llegado las maletas electorales, como en San Juancito, ubicado a 43 kilómetros de Tegucigalpa, donde está el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), centro de distribución nacional del material electoral.

En horas de la mañana, Cossette López, consejera del CNE, criticó la demora de la entrega del material electoral y anunció que las personas que hayan provocado retrasos tendrán consecuencias legales.

“Hay rutas en el Distrito Central que salieron desde las 7:00 am del Infop y no tiene ningún sentido que no hayan llegado a su destino. Estamos investigando qué sucede. Retrasar maliciosamente el proceso y la instalación de las Juntas Receptaras de Votos es un ilícito. Habrá consecuencias”, advirtió López por medio de la red social X.