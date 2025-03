Maribel Espinoza vota y envía mensaje a las Fuerzas Armadas

El Progreso, Honduras.

Minutos antes de marcar la papeleta, Espinoza acusó a las Fuerzas Armadas del retraso en el proceso electoral.

“Hay una intentona para hacer las cosas mal, estos son los momentos cruciales. A las únicas que puedo culpar son las Fuerzas Armadas, no entregaron el material a tiempo”, cerró.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por iniciada la jornada cívica a las 7:00 a.m., sin embargo, en algunos centros de votación, las urnas no fueron abiertas hasta varias horas después, debido a que las maletas y kits no habían sido entregadas.

Más temprano, Maribel Espinoza había estado en el instituto San Vicente de Paúl de San Pedro Sula y también mostró su descontento con el desarrollo del proceso.