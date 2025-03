Maribel Espinoza: “Hay una intentona de desmotivar a la población para votar”

San Pedro Sula

La abogada ofreció una conferencia de prensa junto con el alcalde Roberto Contreras desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Cortés (Unah-Cortés).

“Exijo explicaciones ya. No es posible que las urnas no estén abiertas. No es posible que la Fuerza Armada haya traído maletas y las haya introducido a los centros de votación hasta esta mañana. Hemos levantado actas notariales de esas circunstancias”, dijo.

“Alguien tiene que responder por esto. Porque lo que quieren es desanimar al pueblo. Y yo le digo al pueblo. Pueblo unido no es vencido. Así que vengan a votar”, propuso ante las cámaras.

Y agregó que “por sus familias, por sus amigos, por sus vecinos. Es un deber histórico defender la democracia el día de hoy. Venga a votar, que es lo correspondiente. No se deje. Estas son tácticas. Tácticas indebidas y fraudulentas. No es posible que a esta hora estemos con estos problemas”.