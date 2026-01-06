Capturan a hondureño tras matar a un hombre que lo corrió de una fiesta en Estados Unidos

Misuri, Estados Unidos

Un joven hondureño fue arrestado y acusado de varios delitos tras protagonizar un tiroteo y asesinar un hombre que lo corrió de una fiesta durante la víspera de Año Nuevo en el norte de la ciudad de Columbia, en el estado de Misuri, Estados Unidos. El joven fue identificado como Gayron Denilson Serrano Abrego, de 22 años, a quien acusan de disparar contra una familia luego de que el propietario de la casa le solicitara que se retirara del lugar.

El hecho dejó a una persona sin vida y puso en riesgo a dos menores de edad que se encontraban en el lugar. El joven ahora enfrenta cuatro cargos, entre ellos agresión en primer grado, acción criminal armada, uso ilegal de un arma y dos cargos por poner en peligro el bienestar de un niño. Se conoció que el joven se encontraba en una vivienda cercana a la intersección de las calles Jackson y Sondra la noche del 31 de diciembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Pruebas que lo incriminan