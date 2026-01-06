  1. Inicio
Capturan a hondureño tras matar a un hombre que lo corrió de una fiesta en Estados Unidos

El joven hondureño Gayron Denilson Serrano Abrego, de 22 años, enfrenta cuatro cargos, entre ellos agresión en primer grado, acción criminal armada y otros.

Fotografía del imputado Gayron Denilson Serrano Abrego, de 22 años.
Misuri, Estados Unidos

Un joven hondureño fue arrestado y acusado de varios delitos tras protagonizar un tiroteo y asesinar un hombre que lo corrió de una fiesta durante la víspera de Año Nuevo en el norte de la ciudad de Columbia, en el estado de Misuri, Estados Unidos.

El joven fue identificado como Gayron Denilson Serrano Abrego, de 22 años, a quien acusan de disparar contra una familia luego de que el propietario de la casa le solicitara que se retirara del lugar.

Capturan a hondureño en México por infame motivo

El hecho dejó a una persona sin vida y puso en riesgo a dos menores de edad que se encontraban en el lugar.

El joven ahora enfrenta cuatro cargos, entre ellos agresión en primer grado, acción criminal armada, uso ilegal de un arma y dos cargos por poner en peligro el bienestar de un niño.

Se conoció que el joven se encontraba en una vivienda cercana a la intersección de las calles Jackson y Sondra la noche del 31 de diciembre.

Pruebas que lo incriminan

Videos de cámaras habrían captado a un vehículo oscuro aproximándose desde la avenida Texas, frenando bruscamente y alejándose del lugar antes de escucharse las detonaciones.

Serrano Ábrego fue identificado por personas que lo conocían, y una de las víctimas aseguró que el conductor del vehículo coincidía con la descripción del hombre que había estado previamente en la vivienda.

El acusado permanece detenido sin derecho a fianza en la Cárcel del Condado de Boone.

Las autoridades confirmaron que existe una orden de detención migratoria en su contra, aunque primero deberá enfrentar el proceso penal en Estados Unidos antes de cualquier acción migratoria.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

