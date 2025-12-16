Capturan a hondureño en México por infame motivo

Monterrey, México.

Un hondureño fue detenido por agentes policiales de Monterrey luego de ser sorprendido en posesión de supuesta droga, durante un operativo de vigilancia realizado en la zona centro de la ciudad, informaron medios locales mexicanos. La detención se registró en el sector conocido como Mesón Estrella, específicamente en el cruce de las calles Aramberri y Juan Méndez, donde los oficiales realizaban patrullajes preventivos y observaron a un individuo alterando el orden público.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga a pie entre calles transitadas del área céntrica, lo que activó de inmediato las alertas de los agentes y derivó en una breve persecución. El hombre fue alcanzado metros adelante y sometido a una inspección preventiva.

Identidad del acusado