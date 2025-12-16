Capturan a hondureño en México por infame motivo

Un hondureño fue detenido por agentes policiales de Monterrey luego de ser sorprendido en posesión de supuesta droga, durante un operativo de vigilancia realizado en la zona centro de la ciudad, informaron medios locales mexicanos.
La detención se registró en el sector conocido como Mesón Estrella, específicamente en el cruce de las calles Aramberri y Juan Méndez, donde los oficiales realizaban patrullajes preventivos y observaron a un individuo alterando el orden público.
Al notar la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga a pie entre calles transitadas del área céntrica, lo que activó de inmediato las alertas de los agentes y derivó en una breve persecución. El hombre fue alcanzado metros adelante y sometido a una inspección preventiva.
Identidad del acusado
Durante la revisión, los policías encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios con supuesta droga. El detenido fue identificado como José Emilio “N”, de 40 años de edad, a quien se le decomisaron un total de 22 bolsas que contenían presunto cristal y cocaína.
Tras el aseguramiento de la droga, el hondureño fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que se encargarán de determinar su situación legal.
Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el estatus migratorio del detenido ni sobre posibles vínculos con redes de narcomenudeo, mientras continúan las investigaciones del caso.