Confirman el primer participante del reality La Casa de El Lengüetazo

Ana Alvarado y su esposo Jorge Cordero vuelven al ruedo con otro reality show para este 2026, "La Casa de El Lengüetazo" promete ser más polémica y entretenida con personajes que traerán su esencia característica.
Para ello, ya comenzaron con la lista de participantes, siendo el primero alguien que tuvo un altercado con Jorge Cordero el año pasado. Este fue presentado mediante un video subido a las redes sociales del pódcast El Lenguetazo.
El evento se realizó en 2024 con una variedad de participantes, entre ellos figuraron: Ónice Flores, La Muda, Nicky Escobar, Jorge Cordero, El Loco de La Selva y Lipstickfables.
En ese entonces se llamó "La Casa de los Famosos Honduras", y reunió a los creadores de contenido hondureños. Se transmitió por los canales oficiales de El Lenguetazo en tiempo real, lo cual se espera que sea igual para esta nueva edición.
Y ahora, para este 2026, el primer confirmado es Fancony, reconocido por ser parte de Los Hijos de Morazán, en donde destaca con su humor y puesta en escena.
En el video publicado, aparece Ana Alvarado hablando por videollamada con Fancony, en donde se refieren al momento en el que Fancony intimidó a Jorge Cordero, durante una transmisión en vivo de El Lengüetazo, esto previo al partido de tiktokers que se llevaría a cabo en San Pedro Sula, organizado por Supremo.
Asimismo, en tono jocoso, ambos platicaban sobre otros asuntos como el injerto de pelo de Dj Chaval, cirugías estéticas para JD y Carlos Zúniga, otros integrantes de Los Hijos de Morazán, lo cual podría adelantar que ellos podrían ser otros candidatos a ser parte del reality show.
Por ahora, Lipstickfables dejó la consulta abierta al público: "¿A quién más quisieras ver en este reality? Sigue etiquetando a tus creadores favoritos", con lo cual muchos de sus seguidores ya están apoyando a sus candidatos.
Nombres como Alejandra Rubio, Georgie Ordóñez, la yassubrooks y Cherry Matute suenan fuerte para ser parte de esta temporada.
Por ahora, solo Fancony está confirmado, pero se espera que sean al menos diez integrantes. No hay lugar confirmado, aunque podría ser en algún paraíso natural de Honduras.