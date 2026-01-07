Muere famoso integrante de la Banda MS

"Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre será quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó en con su camino", se lee en el mensaje.