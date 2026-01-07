Muere famoso integrante de la Banda MS

Mediante redes sociales, la Banda MS confirmó la trágica noticia.
La tarde del martes 7 de enero la Banda MS se vistió de luto al informar la muerte de su músico, Gerson Leos, quien colaborada en la agrupación como pianista.
La noticia fue dada a conocer en redes sociales, donde los exponentes de la música regional mexicana recibieron muchas muestras de apoyo.
Ante sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram, los intérpretes de "Mi mayor anhelo" y "El color de tus ojos" compartieron una fotografía de Gerson Leos, acompañada de un triste mensaje para darle el último adiós a su destacado músico.
"Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre será quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó en con su camino", se lee en el mensaje.
Después de que Banda MS confirmara la muerte de su músico, Gerson Leos, los fans del regional mexicano se preguntaron qué fue lo que le pasó al pianista y cuáles fueron las causas de su repentino fallecimiento.
De acuerdo con medios locales, Gerson Leos, músico de Banda MS, perdió la vida durante los primeros días de este mes de enero de 2026 después de sufrir un infarto fulminante.
Los reportes indican que el pianista estaba jugando un partido de béisbol cuando presentó el problema de salud que terminó por quitarle la vida. Los hechos ocurrieron en Mazatlán, Sinaloa.
Banda MS, famosos por sus éxitos "Mi mayor anhelo", "El color de tus ojos" y "No me pidas perdón", subió un mensaje informando la muerte de su pianista, Gerson Leos.
La agrupación le externó todo su apoyo a los familiares y amigos de su colaborador.
El músico destacó por su versatilidad al tocar piano, guitarra y bajo.