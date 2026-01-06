¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro y cómo lucen actualmente?

Venezuela fue sacudida por uno de los episodios más impactantes de su historia reciente: la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, según informaciones difundidas desde Estados Unidos. El hecho provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del país, pero también despertó una fuerte curiosidad sobre su entorno más cercano, especialmente su familia. ¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro?
En medio del silencio oficial y la incertidumbre política, la pregunta comenzó a circular con fuerza en redes sociales y medios internacionales. Algunos han estado siempre bajo los reflectores; otros, en cambio, han mantenido un perfil mucho más discreto.
Aunque Nicolás Maduro solo tiene un hijo biológico, su matrimonio con la primera dama Cilia Flores lo convirtió también en padrastro de tres hijos de ella, quienes han tenido distintos grados de exposición pública y protagonismo político y judicial en Venezuela.
El único hijo biológico del mandatario es Nicolás Maduro Guerra, conocido popularmente como Nicolasito; no obstante, Maduro tiene tres hijastros. Así luce Nicolasito actualmente.
Nació en 1990, es economista de formación y ha seguido los pasos de su padre en la política, ocupando cargos y siendo dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Tras la captura de Maduro, Nicolasito fue el único de los hijos que se pronunció públicamente a través de sus redes sociales.
Aseguró que el objetivo "de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela", en especial el petróleo y los minerales, y sostuvo que no lograrían quebrar la independencia del país.
En el círculo familiar también figura Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro de Maduro e hijo de Cilia Flores. Nacido el 15 de diciembre de 1978, es funcionario judicial. Ha sido uno de los nombres más comentados fuera de Venezuela, no solo por su vínculo familiar con el poder, sino también por señalamientos públicos relacionados con presunta corrupción y un estilo de vida lujoso.
El tercero de los hijastros es Yoswal Gavidia Flores, nacido en 1990. Estudió Comunicación Social en la Universidad Santa María y, a diferencia de sus hermanos, ha mantenido un perfil mucho más bajo y alejado de los focos mediáticos.
Otro de los hijastros es Yosser Gavidia Flores, segundo hijo de Cilia Flores con su primer esposo, Walter Gavidia Rodríguez. Nació en 1988 y estudió Derecho en la Universidad Santa María, en Caracas.
Mientras algunos de los hijos e hijastros de Maduro han estado vinculados directamente al poder político, judicial o partidario, otros han optado por el silencio en un momento en el que el apellido vuelve a estar en el centro del debate internacional.
Tras la captura del mandatario y con Venezuela nuevamente bajo la lupa del mundo, la atención no solo se concentra en el futuro político del país, sino también en el destino de los hijos de Nicolás Maduro: figuras que, por sangre o por vínculo familiar, han crecido y vivido a la sombra del poder.