¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro y cómo lucen actualmente?

Venezuela fue sacudida por uno de los episodios más impactantes de su historia reciente: la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, según informaciones difundidas desde Estados Unidos. El hecho provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del país, pero también despertó una fuerte curiosidad sobre su entorno más cercano, especialmente su familia. ¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro?