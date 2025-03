Cossette López lanza advertencia: “Buscaremos a los responsables”

Ante los inconvenientes que se han suscitado en diversos centros de votaciones del país por la ausencia de material electoral en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y que retrasan el derecho de los hondureños a ejercer el sufragio, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López denunció un presunto boicot a la jornada electoral.

“Hay rutas en el Distrito Central que salieron desde las 7:00 AM del INFOP y no tiene ningún sentido que no hayan llegado a su destino! Estamos investigando que sucede. ¡Retrasar maliciosamente el proceso y la instalación de las JRV es un ilícito! ¡Habrá consecuencias!”, advirtió Cossette en su cuenta de X.

La representante del Partido Nacional de Honduras añadió que realizarán una investigación para dar con los responsables de retrasar la llegada del material electoral a las diversas JRV.

“Hay personas que se alegran por lo que está sucediendo. Buscaremos los responsables y haremos que la justicia prevalezca y que nada se interponga entre nosotros y nuestra libertad para decidir”, concluyó.

A lo largo del territorio nacional, muchos hondureños han denunciado que no han podido ejercer el sufragio debido a que no han llegado las maletas electorales a sus centros de votación, situación que ha generado malestar en la titular del CNE.