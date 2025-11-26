Policía investiga esta hipótesis en el crimen de empleado de la Portuaria

Un hombre fue asesinado a disparos este miércoles 26 de noviembre en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés, región norte de Honduras.
La víctima fue identificada como Guillermo Bonilla, de 60 años de edad, quien fue acribillado por sujetos desconocidos.
Don Guillermo salió de su casa y, a los segundos de subirse a su carro para dirigirse a su trabajo, los criminales le dispararon.
El cuerpo de Bonilla quedó al interior del vehículo, mientras vecinos de los alrededores salieron de sus casas tras escuchar la ráfaga de disparos.
La familia del ahora fallecido llegó al lugar del crimen para reconocer el cuerpo de su pariente. El asesinato ocurrió en horas de la madrugada.
De acuerdo con información preliminar y con los relatos de la familia, Guillermo Bonilla laboraba para la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
Agentes de la Policía Nacional también se presentaron a la escena para comenzar con las investigaciones correspondientes.
Un portavoz policial reveló que ya existe una línea de investigación en relación con el crimen del empleado de la Portuaria.
Las autoridades policiales agregaron que Guillermo Bonilla era prestamista y que por esta labor le habrían dado muerte.
La DPI especificó que, a raíz de esta línea investigativa, podrían producirse las primeras capturas de los responsables del crimen.
Amigos y familiares del empleado de la ENP lamentaron el hecho violento y exigieron a las autoridades esclarecer el asesinato.
Finalmente, la Policía señaló que en los próximos días ya tendrían resultados sobre la investigación, al tiempo que pidieron a los habitantes denunciar cualquier indicio en relación con este caso.