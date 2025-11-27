La banda “Chiputa” se valdría de empleados públicos para legalizar autos robados

San Pedro Sula, Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a seis personas sindicadas de integrar la banda criminal denominada “Chiputa”, dedicada al robo y modificación de vehículos en Honduras y Guatemala. La operación, en la que fueron requeridos José Adán Rodríguez Benítez, Rosa Angélica Peña Villalvir, Brayan Enrique Herrera Cordón, Salvador Eduardo Durón Sosa, Hugo Ricardo Dubón Suazo y Marlon Eduardo Paz Cruz, se desarrolló mediante 12 allanamientos ejecutados bajo la dirección técnica y jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, zona noroccidental del país.

Las investigaciones indican que la estructura criminal tenía su centro de operaciones en Macuelizo y que no solo delinquía en los 18 departamentos, sino que extendía su accionar ilícito mediante contactos en Guatemala. La portavoz de la Dipampco indicó que “esta operación es producto de varios meses de investigación que mantenía la Dipampco tras recibir información que indicaba la existencia de una banda que robaba carros y que los modificaba para poderlos vender. Esta red operaba mediante un esquema transnacional Honduras–Guatemala, dedicado al robo, transformación y legitimación ilegal de vehículos. Ya se realizan las diligencias para encontrar a los miembros de la estructura criminal que operan en ese país”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Empleados públicos vinculados

Según el expediente investigativo de la Dirección Antimaras y Pandillas, en esta estructura —que operaba transnacionalmente desde hace al menos cinco años— estarían coludidos empleados públicos que facilitarían procesos para legitimar la documentación de vehículos robados y permitir su venta.

“Este sistema se sustenta en procesos técnicos de adulteración de identidad vehicular y, en ciertos casos, en posibles facilitadores internos dentro de instituciones públicas, lo que permitiría que los automotores robados circularan con apariencia de legalidad”, indica el reporte.

Manera de cómo operaban

Agentes a cargo de la operación explicaron la manera en que operaba la banda “Chiputa”. Ellos obtenían vehículos, tanto en Guatemala como en Honduras, declarados como pérdida total tras sufrir accidentes, cuyo principal valor recaía en la documentación original: la serie de chasis, que era extraída e injertada; la serie de motor, que podía ser reemplazada mediante el cambio de bloque; y la plaqueta de identificación de la pared de fuego.

En Honduras, el grupo robaba vehículos del mismo modelo o categoría y a estos les injertaban las series obtenidas del automóvil siniestrado, proceso que incluía el trasplante de chasis, la adulteración o reposición del bloque de motor y el reemplazo de la plaqueta de fábrica.

Según la investigación, luego de realizar estas modificaciones, los sospechosos “buscaban el apoyo de personal dentro de instituciones públicas —en algunos casos cooperación voluntaria o por corrupción—, lo que permitiría inspecciones vehiculares superficiales o manipuladas, trámites de registro acelerados o irregulares, validación documental sin verificación técnica adecuada y reinscripción de series adulteradas”.

Estas acciones permitían que el vehículo robado adquiriera una identidad documental legítima dentro del sistema estatal, obteniendo matrícula, tarjeta de circulación y valor comercial. Este fenómeno se conoce como legitimación institucional del vehículo robado y es un elemento clave que potencia la capacidad operativa delictiva. Una vez modificados, los carros eran vendidos tanto en Honduras como en Guatemala.

Resultado de la operación