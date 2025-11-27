Hallan el cadáver de un médico en basurero de Tegucigalpa

Tegucigalpa

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado la noche de este miércoles en Tegucigalpa. Preliminarmente, se maneja que habría sido asesinado después de ser raptado.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Salgado Cabezas, de 31 años, médico de profesión que laboraba en el Hospital Escuela.