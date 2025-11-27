  1. Inicio
Hallan el cadáver de un médico en basurero de Tegucigalpa

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Salgado Cabezas.

Imagen referencial de una escena del crimen.

Tegucigalpa

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado la noche de este miércoles en Tegucigalpa. Preliminarmente, se maneja que habría sido asesinado después de ser raptado.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Salgado Cabezas, de 31 años, médico de profesión que laboraba en el Hospital Escuela.

El cadáver fue encontrado en un basurero del sector La Planada, en la aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa.

Personas que transitaban por la zona hallaron los restos del médico y alertaron al 911.

De momento, las autoridades realizan las investigaciones del caso para determinar el móvil del crimen y los hechores.

