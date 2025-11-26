Lo que pasó con el conductor de grúa tras accidente mortal en Santa Cruz de Yojoa

San Pedro Sula, Honduras

La muerte de Miguel Venancio Madrid Raudales (de 50 años) ha causado un profundo pesar en el barrio Los Almendros de Taulabé, Comayagua, donde ayer familiares y vecinos se despidieron de él entre llanto y consternación. Madrid Raudales, ingeniero agrónomo, murió trágicamente la noche del martes en el sector de Las Flores, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, luego de que una grúa volcara e invadiera su carril —presuntamente por fallas mecánicas— y lo impactara cuando se conducía hacia su vivienda tras concluir su jornada laboral. El golpe fue tal que el hombre murió de manera inmediata.

La vida del ingeniero estuvo marcada por múltiples altibajos, entre ellos la pérdida de su pequeño hijo de cinco años. Aun así, su espíritu de servicio lo llevó a trabajar en favor de la juventud estudiantil de escasos recursos, a quienes ayudaba gestionando becas para que la falta de dinero no limitara sus sueños de culminar sus metas educativas. El legado del profesional de la agronomía es amplio. Un legado que abrazó con dedicación gracias a su madre, Julia Isabel Raudales Molina, con quien, desde 2002, trabajó junto a otras personas para apoyar a más de 500 estudiantes de Los Almendros y comunidades aledañas mediante las iglesias Santa María y San Gaspar de Taulabé, así como organizaciones internacionales.

Luis Madrid expresó que su hermano era un hombre "alegre, respetuoso y quien siguió el legado de nuestra madre para apoyar a estudiantes de escasos recursos. Él era mi segundo papá y siempre nos ayudó. Es una pérdida irreparable, pero estoy seguro de que su legado siempre será recordado por todos".

Doña Olga Raudales, tía del ingeniero y también colaboradora en proyectos a favor de la juventud, lamentó que “mi sobrino siempre fue muy servicial. En diciembre siempre nos reuníamos para tener una cena familiar, pero lamentablemente este año él no estará”.

