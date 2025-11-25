Crimen de Lourdes Zaldívar refleja la crisis de violencia hacia mujeres en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Lourdes Griselda Zaldívar Meoñez, quien se dedicaba a la repostería y vivía en la colonia 11 de Abril de Choloma, Cortés, fue víctima de un hecho violento que conmocionó a la comunidad. La mujer fue sacada por la fuerza del velorio de su sobrino y, posteriormente, ejecutada a balazos en una calle del mismo sector. El hecho ocurrió el 28 de septiembre.

Un mes antes, Yadira Torres y Joselin Sarmiento fueron ultimadas en el barrio Dolores del municipio de Naranjito, Santa Bárbara, por hombres armados. Ellas son apenas tres de las 239 mujeres muertas de manera violentas en el país en lo que va del año. De acuerdo con lo informado, hace ocho meses también fue asesinado el esposo de Lourdes Griselda Zaldívar Meoñez, en la misma colonia donde ella perdió la vida. La Policía indicó en ese momento que investigaba la posible relación entre los tres crímenes y, para ello, indagaría en el entorno de la familia. A la fecha no hay detenidos por el crimen de la repostera en Choloma.

Cada 32 horas muere una mujer en Honduras

Este año, las muertes violentas de mujeres estarían superando las de 2024, cuando se registraron 240 víctimas. Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUDPAS), señaló que las víctimas mujeres oscilan desde tempranas edades hasta los 98 años. "La violencia contra las mujeres es una pandemia, es un problema de salud pública. En Honduras se han registrado 239 muertes de mujeres; esto es lamentable porque, si lo comparamos con el año anterior, vamos a superar la cifra de muertes violentas de 2024", dijo. Los datos del observatorio muestran que cada 32 horas con 19 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras. El 64.9% de los homicidios de mujeres fue cometido con arma de fuego, mientras que el 15.1% con arma blanca. El observatorio también reveló que las mujeres entre los 30 y 59 años fueron las más afectadas: al menos 100 víctimas tenían esa edad. Les siguen las mujeres de 18 a 29 años, que representan el 29.3 % de las muertes. "Honduras, a nivel internacional, ocupa el quinto lugar entre los países más violentos para las mujeres, y en Latinoamérica se ubica en los primeros lugares con tasas altas", apuntó Ayestas. Agregó que, si no se aborda la violencia estructural y cultural, las cifras seguirán en aumento. "Con datos tan altos de muertes de mujeres, Honduras no es un país seguro para las mujeres", afirmó. En los 1,084 días de vigencia del estado de excepción parcial, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registra la muerte violenta de casi 900 mujeres en el país.