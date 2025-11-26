Fallece en el Mario Rivas herido del accidente en Santa Bárbara

San Pedro Sula, Honduras.

El director del Hospital Mario Catarino Rivas, Gabriel Paredes, confirmó la muerte de uno de los pacientes que se encontraba en estado crítico tras el accidente ocurrido el domingo 23 de noviembre en San José de Colinas, Santa Bárbara. Paredes informó que el fallecimiento se registró a las 6:30 de la mañana de este miércoles. La víctima fue identificada como Juan Ángel Rodríguez, de 47 años, quien había sido intervenido quirúrgicamente debido a múltiples golpes y graves lesiones en la cabeza.

Además, detalló que aún permanecen tres pacientes hospitalizados y solo uno continúa en estado crítico: "Todavía quedamos con tres pacientes hospitalizados, el resto se le iba a dar de alta el día de hoy en el transcurso del día. De estos tres pacientes que tenemos, solo uno queda en estado crítico". El director agregó que dos de los heridos requieren procedimientos quirúrgicos, mientras que el tercero será trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos por la severidad de su condición.

Accidente

El trágico accidente ocurrido durante una caravana política del Partido Nacional y del Partido Liberal dejó, hasta el momento, al menos diez personas fallecidas y una treintena de heridos en la comunidad de Loma Larga, en San José de Colinas, Santa Bárbara.