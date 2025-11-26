  1. Inicio
  2. · Sucesos

Fallece en el Mario Rivas herido del accidente en Santa Bárbara

La víctima fue identificada como Juan Ángel Rodríguez, de 47 años, quien había sido intervenido quirúrgicamente debido a múltiples golpes y graves lesiones en la cabeza

Fallece en el Mario Rivas herido del accidente en Santa Bárbara

El accidente ocurrido durante una caravana política del Partido Nacional y del Partido Liberal dejó al menos diez personas fallecidas.

 Fotografía: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

El director del Hospital Mario Catarino Rivas, Gabriel Paredes, confirmó la muerte de uno de los pacientes que se encontraba en estado crítico tras el accidente ocurrido el domingo 23 de noviembre en San José de Colinas, Santa Bárbara.

Paredes informó que el fallecimiento se registró a las 6:30 de la mañana de este miércoles. La víctima fue identificada como Juan Ángel Rodríguez, de 47 años, quien había sido intervenido quirúrgicamente debido a múltiples golpes y graves lesiones en la cabeza.

Dos víctimas del accidente en Santa Bárbara luchan por su vida en el Mario Rivas

Además, detalló que aún permanecen tres pacientes hospitalizados y solo uno continúa en estado crítico: "Todavía quedamos con tres pacientes hospitalizados, el resto se le iba a dar de alta el día de hoy en el transcurso del día. De estos tres pacientes que tenemos, solo uno queda en estado crítico".

El director agregó que dos de los heridos requieren procedimientos quirúrgicos, mientras que el tercero será trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos por la severidad de su condición.

Accidente

El trágico accidente ocurrido durante una caravana política del Partido Nacional y del Partido Liberal dejó, hasta el momento, al menos diez personas fallecidas y una treintena de heridos en la comunidad de Loma Larga, en San José de Colinas, Santa Bárbara.

¿Está preso chofer de camión que se accidentó en San José de Colinas?

El percance se habría originado por una falla mecánica en el sistema de frenos del camión, lo que provocó que el vehículo volcara mientras transportaba a decenas de personas que participaban en la actividad política.

Cuerpos de socorro, bomberos y agentes de la Policía Nacional se desplazaron rápidamente al lugar para rescatar a los afectados y brindarles atención médica de emergencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias