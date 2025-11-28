"Esa grúa va sin frenos": video del accidente que cobró la vida del ingeniero Miguel Madrid

SANTA CRUZ DE YOJOA

Un conductor captó en video el instante preciso en que una grúa y un vehículo colisionaron la noche del martes 25 de noviembre en la carretera CA-5, a la altura del sector Las Flores, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. El accidente dejó como víctima mortal a Miguel Venancio Madrid Raudales, de 50 años, quien fue aplastado por la pesada unidad.

Madrid Raudales, ingeniero agrónomo, regresaba a su vivienda luego de concluir su jornada laboral cuando la grúa, que presuntamente sufrió fallas mecánicas, se volcó, invadió su carril y lo impactó de manera frontal. En las imágenes divulgadas en redes sociales se escucha al conductor que grababa advertir la situación: “Mirá a esa grúa, esa grúa va sin frenos, va sin frenos (...). Uy, se va a dar en la madre. Uy, se va a dar vuelta. Ay, Señor bendito, no lo puede parar la grúa”, exclamó en los primeros segundos del video. El material audiovisual muestra cómo la grúa avanza a exceso de velocidad y pierde totalmente el control al intentar tomar una curva, ingresando al carril contrario y estrellándose contra el vehículo del ingeniero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tras el brutal impacto, el testigo gritó desesperado: “¡No, por Dios, no! ¡Por Dios, no puede ser! ¡Ay, Señor! ¡Se mató, se mató, se mataron, se mataron!”.

¿Qué pasó con el conductor de la grúa?

La Policía Nacional confirmó la detención en flagrancia del conductor de la grúa, a quien se le supone responsable del delito de homicidio imprudente.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) le practicó la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. El detenido, un hombre de 44 años originario de Tegucigalpa, fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. Las autoridades policiales mantienen abierta la investigación del caso. Indicaron que Carlos Aníbal Gonzales, conductor de la grúa, manifestó que los frenos del vehículo le fallaron y que no logró maniobrar para evitar la tragedia.

