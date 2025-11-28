Matan a dos personas en una cancha deportiva en aldea de Francisco Morazán

Francisco Morazán

El violento ataque armado en una cancha deportiva privada dejó sin vida a dos personas. El suceso ocurrió ayer jueves en horas de la noche en San Francisco de Soroguara, departamento de Francisco Morazán, al norte de Comayagüela.

Según los datos preliminares, los atacantes entraron directamente al área de juego y dispararon contra las dos víctimas, quienes no han sido identificadas.

Hasta el momento, se desconoce si los fallecidos participaban en el partido o si eran espectadores.