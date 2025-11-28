  1. Inicio
Matan a dos personas en una cancha deportiva en aldea de Francisco Morazán

En la escena quedaron múltiples casquillos de bala. De momento se desconoce la identidad de las víctimas.

El suceso ocurrió ayer jueves en horas de la noche. Imagen referencial de archivo.
Francisco Morazán

El violento ataque armado en una cancha deportiva privada dejó sin vida a dos personas. El suceso ocurrió ayer jueves en horas de la noche en San Francisco de Soroguara, departamento de Francisco Morazán, al norte de Comayagüela.

Según los datos preliminares, los atacantes entraron directamente al área de juego y dispararon contra las dos víctimas, quienes no han sido identificadas.

Hasta el momento, se desconoce si los fallecidos participaban en el partido o si eran espectadores.

En la escena quedaron múltiples casquillos de bala. Minutos después del hecho, familiares de las víctimas llegaron al lugar, generando escenas de profundo dolor.

La Policía Nacional se presentó al lugar, acordonó el área y comenzó las investigaciones, ya que por ahora se ignora el móvil y la identidad de los criminales.

El levantamiento de los cuerpos estuvo a cargo de Medicina Forense, que realizó los procedimientos correspondientes.

